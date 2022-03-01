На Украине шестой день продолжается война. В России ожидают роста цен и готовятся отказаться от путешествий. Экономические санкции Запада отправили рубль в свободное падение. У банкоматов - длинные очереди. Люди снимают деньги с карт и вкладов. По данным ЦБ РФ, в пятницу, 25 февраля, оборот наличных в стране вырос на 1,4 трлн рублей.

После того как Евросоюз, США и Великобритания объявили об отключении ряда российских банков от международной платежной системы SWIFT и заморозили резервы Центробанка, рубль потерял к доллару около 30%. Во вторник на торгах курс доллара вырос до 99,74 рублей. Евро укрепился до 111,33 рублей. Банк России из-за блокировки золотовалютных резервов в Европе и США остановил валютные интервенции - перестал продавать валюту для стабилизации рынка, вместо этого повысив ключевую ставку до рекордных 20%.

После этого Вашингтон анонсировал новые санкции, согласно которым будут заморожены все активы Центробанка РФ в США. По информации представителей администрации американского президента, это затронет "сотни миллиардов долларов" российского капитала. В Белом доме заявили, что Германия, Франция, Великобритания, Италия, Япония и ряд других стран присоединятся к ограничениям.

"Налет" на российские банки

В последние несколько дней россияне, опасаясь краха экономики страны, снимают деньги с карт и вкладов. В соцсетях появляются фотографии длинных очередей у банкоматов. Москвичи столкнулись с проблемами при оплате проезда в метро с помощью Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay: эквайрингом платежей в транспорте занимается попавший под санкции банк ВТБ.

Для среднестатистического россиянина резкое падение курса рубля будет означать снижение уровня жизни. Россия зависит от импорта, цены на ввозимые в страну товары возрастут, - предупреждают экономисты. Существует и риск закрытия российских предприятий из-за проблем с зарубежными поставками. Подорожают путешествия за границу.

"Это очень быстро поколеблет их экономику", - говорит профессор экономики Колледжа Уильяма и Мэри в Виргинии Дэвид Фельдман.

"Из-за падения рубля весь импорт подорожает. Единственный способ помешать этому - значительное субсидирование", - считает Фельдман.

Риск гиперинфляции

Российскому правительству придется поддерживать ослабевающую промышленность, банки, финансовый сектор, но без доступа к заблокированным долларам и евро. У властей не останется другого выхода, кроме как печатать больше рублей, полагают эксперты. Такие действия могут быстро привести к гиперинфляции.

В понедельник, 28 февраля, Центробанк попытался остановить падение российской валюты, подняв ключевую ставку с 9,5% до рекордных 20%. Московская биржа оставалась закрытой весь день. Это те немногие меры, остающиеся у регулятора для стабилизации рубля, после того, как его золотовалютные активы оказались заморожены.

До сих пор не ясно, какая часть резервов ЦБ, размер которых по некоторым оценкам составляет 640 миллиардов долларов, будет заблокирована. По словам европейских лидеров, санкции затронули минимум половину активов Банка России.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков накануне назвал санкции "тяжелыми", но добавил, что Россия "обладает необходимым потенциалом для компенсирования ущерба". Песков также заявил, что "пока у нас с вами ничего не произошло", поэтому о дополнительной поддержке граждан пока говорить рано.

Рубль упал до исторического минимума

Центробанк РФ запретил иностранцам продавать российские ценные бумаги, чтобы остановить отток капитала из страны, а россиянам - переводить деньги на зарубежные счета. Регулятор также обязал экспортеров переводить в рубли 80% валютной выручки. Экономисты подсчитали, что это около 470-480 миллиардов долларов в год.

Тем временем рубль упал по отношению к доллару на 30%. Банк России установил на среду, 2 марта, официальный курс доллара в размере 91,74 рубля, а евро - 102,9 рубля.

"На финансовом рынке - паника"

Экономист Сергей Алексашенко в интервью Euronews сравнил эффект от вводимых против России санкций с разрывом атомной бомбы.

То, что будет происходить в российской экономике, зависит от того, что будет происходить в Украине, а также от того, когда и в какой ситуации Россия закончит войну. Мы сейчас находимся в точке абсолютной неопределенности, и предсказать что-либо, гарантировать что-либо невозможно.

Я бы сравнил это с взрывом атомной бомбы. У нее есть три поражающих фактора: вспышка, ударная волна и радиоактивное заражение. Мы сейчас находимся в стадии, когда увидели вспышку, еще даже ударная волна до нас не дошла. Россия - первая крупная экономика мира, которая столкнулась с такими жесткими санкциями. Как минимум на финансовом рынке уже началась паника, власти остановили торговлю на бирже, принимаются героические усилия по прекращению оттока капитала, даже резиденты не могут продать свои акции и облигации.

- От каких санкций больше всего страдает российский бизнес и что особенно сильно бьет по простым россиянам?

По простым россиянам бьют любые финансовые санкции, потому что они приводят к девальвации рубля и к инфляции. Это бьет по всем, но особенно сильно страдают граждане с низким доходом. По тем, у кого высокие доходы, наверное, сильнее всего ударит прекращение авиационного сообщения с Европой и Америкой, потому что это меняет образ жизни. Это удар по авиационным компаниям, которые не могут эксплуатировать самолеты Airbus.

Мне кажется, что сейчас объективно бизнесу будет очень сложно. В частности, тому бизнесу, который держит свои счета в Сбербанке и ВТБ. Это два крупнейших банка, и это примерно 50% активов банковской системы РФ. Им нужно куда-то свои счета переводить, если они хотят заниматься платежами за границей. Ни Сбербанк, ни ВТБ не смогут проводить ни одного международного платежа в долларах. ВТБ, кажется, уже не может. Просто открыть новый счет и перевести контракты - это уже дикий геморрой. Мы видим, что российские нефтяные компании сталкиваются с проблемами при продаже своей нефти, потому что покупателям никто не хочет выдавать даже краткосрочные кредиты.

- Премьер Мишустин заявлял раньше, что Россия подготовилась к новым санкциям и у страны есть план, как минимизировать их последствия. Просматривается сейчас этот план? Видно, за счет чего будут минимизировать последствия?

Сегодня ничего не просматривается. Введены лишь капитальные валютные ограничения по специальным и текущим операциям. Есть этот план, из чего он состоит, как он будет реализовываться, мы с вами можем обсудить через год, когда увидим, что произойдет с российской экономикой.

Если все потери от санкций оценивать в 100 баллов, и Мишустин своими усилиями сможет снизить их до 90, в принципе, это тоже можно будет назвать «минимизацией последствий». Но и этих 90 баллов может хватить, чтобы российской экономике было очень больно.