Рынку шоколада прогнозируют стабильный рост

Кто не любит шоколад? Те из нас, которые не могут перед ним устоять, вносят свою долю в ежегодное потребление более 7 млн тонн этого продукта. Сладкоежки создают спрос на рынке, объем которого оценивается в 140 млрд долларов долларов США.

Хотя шоколад пользуется стабильным спросом, инвесторы часты относятся к нему с прохладой. Из-за того, что часто меняющаяся цена на какао-бобы делает их ненадежным активом. Но с недавнего времени инвестиции в эту отрасль стали привлекательнее. По словам специалиста по инвестициям в лондонской компании Interactive InvestorВиктория Сколар, это произошло из-за плохого урожая в Кот д'Ивуар, из-за которого сократилось предложение, и из-за растущего покупательского спроса.

Какао-бобы сейчас пользуются популярностью у инвесторов. Виктория Сколар Interactive Investor

Известный кондитер, шоколадный мастер и шоумен Жак Торрес убеждён, что несмотря на трудности, вызванные пандемией, у производителей шоколада блестящее будущее, так как спрос на их продукцию будет существовать всегда. Но он опасается, что перебои с поставками и, как следствие, повышение стоимости шоколада, может вызвать изменение климата. Засухи и чрезмерная жара в странах, где растут шоколадные деревья, могут привести к сокращению производства какао-бобов.

Каждый год производятся 5 млн тонн какао-бобов, 70% которых выращивают в таких западноафриканских странах как Кот-д’Ивуар и Гана. Защитники прав производителей какао-бобов требуют от крупных шоколадных компаний применять более справедливые принципы торговли при закупке этого базового для шоколада сырья.

Тысячи посетителей проходят каждый день по залам музея шоколада французской компании Valrhona, соблазнившей своей продукцией известных кондитеров и шеф-поваров первоклассных ресторанов. Valrhona насчитывает 40 тысяч клиентов в 85 странах. Она выстроила хорошо сбалансированные отношения с производителями какао и внедрила на их плантациях принципы агролесоводства. Вокруг посадок шоколадных деревьев высаживаются обычные виды лесных деревьев. Тем самым решается проблема обезлесивания Африки. В компании уверены, что эта стратегия приносит выгоду всем заинтересованным сторонам.

«Мы поступаем справедливо с производителями какао-бобов, — говорит одна из руководительниц компании Кароль Сеньовер. — Мы платим им справедливую цену. Мы вкладываем деньги в проекты, которые у них реализуются. Мы следим за охраной окружающей среды. И, конечно, мы заботимся о наших работниках. Valrhona на протяжении многих лет — прекрасное место для работы. Кроме того, мы снижаем количество отходов».

Итак потребители и акционеры всё ещё любят шоколад. И почему бы нет? К 2028 г. объём шоколадного рынка может достичь 200 млрд долларов. Но так как тысячи производителей какао всё еще живут ниже черты бедности, наверное, бо́льшему количеству компаний следует ставить людей выше прибыли.