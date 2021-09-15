Новая жизнь для легендарных автомобилей

Любители классических автомобилей XX в. смогут водить их по дорогам Великобритании, несмотря на последние экологические требования, предъявляемые к транспортным средствам, — если переоборудуют их в электромобили.

По данным Британского общества производителей и продавцов автомобилей, в настоящее время по дорогам Соединенного королевства ездят 40 млн машин. Многие из них не соответствуют планам правительства по снижению объемов парниковых выбросов. Правительственные эксперты рекомендуют оборудовать 46 % британских машин электродвигателями уже к 2030 г. А владельцы устаревших моделей могут получить из казны 2 тысячи фунтов стерлингов на утилизацию своих машин.

Переделанный Mini Cooper. London Electric Cars

Компания London Electric Cars ставит своей целью не дать классическим моделям сгинуть на складе металлолома. С этой целью она оборудует такие автомобили как Rover Minis, Land Rovers и Morris Minors электродвигателями. Основатель стартапа Мэтью Квиттер сумел приспособить для этого двигатели, выпускаемые для современных автомобилей Nissan Leaf и Tesla.

“Я узнал о компаниях в Калифорнии, занимающихся этим тогда, когда в Британии еще никто этого не делал”, — рассказывает Мэтью. Он начал со своего собственного автомобиля Morris Minor 1953 г. выпуска, в который он установил 9 литий-ионных батарей. Сейчас его компания устанавливает 10 батарей.

Matthew Quitter London Electric Cars

Трансформация автомобиля осуществляется по индивидуальному заказу, может занимать до 6 месяцев, а работа обходится от 25 тыс. Фунтов. Но нужно учитывать, что электромобили не облагаются в Великобритании дорожными налогами. А плата за электрозарядку автомобиля в Лондоне, оценивается в 1 фунт стерлингов в неделю.

Чтобы максимально сохранить внешнюю и внутреннюю форму автомобиля в изначальном виде инженеры London Electric Cars при изготовление электроаккумуляторов пользуются 3D-принтерами.

“Для нас важно сохранить автомобили, насколько это возможно, в изначальной целости, — говорит Квиттер. — Ведь именно то, что отличает эти автомобили от современных, и нравится больше всего их владельцам”.

То, что старинные автомобили не оборудованы бортовыми компьютерами и системами спутниковой навигации, только облегчает ремонт, так как не требует привлечения дорогостоящих специалистов.

Morris Minor 1953 г. London Electric Cars

Чаще всего компании приходится иметь дело с машинами Mini и Land Rover. Но попадаются и более редкие экземпляры, такие как Lancia B2, Bentley T2 и даже старинные лондонские такси бизнес-магната Нубара Гульбенкяна.

69-летний Рой Кэмпбелл заказал переделку для своего Bond Bug, приобретенного в далеком 1971 г. Заказ был выполнен в феврале 2021 г. По его словам, больше всего в обновленной машине он ценит тишину работы её двигателя. 18 сентября этот автомобиль примет участие в ралли электромобилей в Брайтоне. Длинна трассы там составляет 95 км., в то время как одного заряда аккумулятора должно хватить на 80 км.

С тех пор как Мэтью Квиттер запустил свой бизнес похожие услуги начали предлагать другие компании. Например компания Lunaz Design, в работе которой принимает участие Дэвил Бекхам, специализируются на переделке старых Роллс-Ройсов (стоимость работ — от 350 тыс. фунтов).

Но особенностью компании London Electric Cars является её нацеленность на массовый рынок. Квиттер думает над тем, как снизить издержки и сделать электрификацию легендарных автомобилей еще более доступной и быстрой.