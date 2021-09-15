This content is not available in your region

Мобильность

Новая жизнь для легендарных автомобилей

Access to the comments Комментарии
 Claire Turrell
Новая жизнь для легендарных автомобилей
Авторское право  London Electric Cars
Размер текста Aa Aa

Любители классических автомобилей XX в. смогут водить их по дорогам Великобритании, несмотря на последние экологические требования, предъявляемые к транспортным средствам, — если переоборудуют их в электромобили.

По данным Британского общества производителей и продавцов автомобилей, в настоящее время по дорогам Соединенного королевства ездят 40 млн машин. Многие из них не соответствуют планам правительства по снижению объемов парниковых выбросов. Правительственные эксперты рекомендуют оборудовать 46 % британских машин электродвигателями уже к 2030 г. А владельцы устаревших моделей могут получить из казны 2 тысячи фунтов стерлингов на утилизацию своих машин.

London Electric Cars
Переделанный Mini Cooper.London Electric Cars

Компания London Electric Cars ставит своей целью не дать классическим моделям сгинуть на складе металлолома. С этой целью она оборудует такие автомобили как Rover Minis, Land Rovers и Morris Minors электродвигателями. Основатель стартапа Мэтью Квиттер сумел приспособить для этого двигатели, выпускаемые для современных автомобилей Nissan Leaf и Tesla.

“Я узнал о компаниях в Калифорнии, занимающихся этим тогда, когда в Британии еще никто этого не делал”, — рассказывает Мэтью. Он начал со своего собственного автомобиля Morris Minor 1953 г. выпуска, в который он установил 9 литий-ионных батарей. Сейчас его компания устанавливает 10 батарей.

London Electric Cars
Matthew QuitterLondon Electric Cars

Трансформация автомобиля осуществляется по индивидуальному заказу, может занимать до 6 месяцев, а работа обходится от 25 тыс. Фунтов. Но нужно учитывать, что электромобили не облагаются в Великобритании дорожными налогами. А плата за электрозарядку автомобиля в Лондоне, оценивается в 1 фунт стерлингов в неделю.

Чтобы максимально сохранить внешнюю и внутреннюю форму автомобиля в изначальном виде инженеры London Electric Cars при изготовление электроаккумуляторов пользуются 3D-принтерами.

“Для нас важно сохранить автомобили, насколько это возможно, в изначальной целости, — говорит Квиттер. — Ведь именно то, что отличает эти автомобили от современных, и нравится больше всего их владельцам”.

То, что старинные автомобили не оборудованы бортовыми компьютерами и системами спутниковой навигации, только облегчает ремонт, так как не требует привлечения дорогостоящих специалистов.

London Electric Cars
Morris Minor 1953 г.London Electric Cars

Чаще всего компании приходится иметь дело с машинами Mini и Land Rover. Но попадаются и более редкие экземпляры, такие как Lancia B2, Bentley T2 и даже старинные лондонские такси бизнес-магната Нубара Гульбенкяна.

69-летний Рой Кэмпбелл заказал переделку для своего Bond Bug, приобретенного в далеком 1971 г. Заказ был выполнен в феврале 2021 г. По его словам, больше всего в обновленной машине он ценит тишину работы её двигателя. 18 сентября этот автомобиль примет участие в ралли электромобилей в Брайтоне. Длинна трассы там составляет 95 км., в то время как одного заряда аккумулятора должно хватить на 80 км.

С тех пор как Мэтью Квиттер запустил свой бизнес похожие услуги начали предлагать другие компании. Например компания Lunaz Design, в работе которой принимает участие Дэвил Бекхам, специализируются на переделке старых Роллс-Ройсов (стоимость работ — от 350 тыс. фунтов).

Но особенностью компании London Electric Cars является её нацеленность на массовый рынок. Квиттер думает над тем, как снизить издержки и сделать электрификацию легендарных автомобилей еще более доступной и быстрой.