Школа женского лидерства в Лиссабоне

В Лиссабоне завершился первый этап обучения лидерству талантливых женщин в летней школе Summer School for Female Leadership. В нём приняли участие 27 женщин в возрасте от 18 до 24 лет из всех стран ЕС. Они любопытны, честолюбивы и представляют все страны ЕС — 27 участниц летней школы женского лидерства.

Заявку на участие в школе подали 1224 женщины со всего Евросоюза. Отобрать из них 27 лучших было непростой задачей.

“В настоящее время женщины составляют только 20% трудящихся в секторе высоких технологий, — говорит Дора Палфи, руководителт шведской компании imagiLabs. — Цель школы — исправить этот дисбаланс. С этой целью в качестве преподавателей в школу были приглашены успешные основательницы технологических стартапов”.

Участницы посещали занятия по ораторскому искусству, программированию, кибербезопасности, а также по физической культуре и рукоделию. Неделя была очень плотной.

“Вести за собой можно, показывая пример, дела, — объясняет координатор жюри Беатрис Бисерра. — Именно на этом мы фокусируем внимание. Потому что это объединяет все другие аспекты: работу в команде, способность мыслить стратегически, организаторские способности и многое другое”.

Для развития этих качеств женщины были разделены на три группы с целью доказать их готовность к компромиссу и инновационному мышлению. Это было непростым заданием для Аминаты Дембеле из Франции, которая считает себя застенчивой:

“Было непросто, потому что мы плохо друг друга знаем. Поэтому мы знакомились друг с другом, обменивались идеями, помогали друг другу, что очень важно. А так как у нас были только два часа на выполнение задания, мы проявили большую активность. Мне это по-настоящему понравилось”.

В задачу каждой группы входила разработка стратегии создания европейской сети школ для женщин-лидеров, так как летняя школа никого не хочет оставлять за бортом. Эта инициатива реализуется под патронажем компании Huawei, которая хочет сократить неравенство между полами. По словам программного директора компании Берты Эрреро, женское лидерство необходимо для мира, в котором все имеют возможность и навыки руководить”.