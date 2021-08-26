Революционная клавиатура: швейцарский стартап хочет потеснить Google

Приложение, которое мы чаще всего используем на наших телефонах, - это клавиатура, в среднем мы тратим до часа в день на набор текста.

Но клавиатуры, которые мы обычно используем, не предназначены для современного мобильного мира и основаны на пишущих машинках, которые использовались в 19 веке. Наиболее часто используемые клавиатуры от Google и Microsoft также, возможно, не так безопасны.

Швейцарский стартап Typewise бросил вызов технологическим гигантам, разработав приложение для клавиатуры, которое претендует на 100-процентную безопасность и позволяет делать в четыре раза меньше опечаток.

"Наши алгоритмы работают на вашем телефоне, поэтому никакие ваши данные, ничего из того, что вы набираете, не передается в облако или Интернет, и это сильно отличается от любой стандартной клавиатуры, которую вы можете найти на рынке", - об этом генеральный директор и соучредитель Typewise Дэвид Эберле рассказал Euronews.

"Люди боятся WhatsApp и говорят: "Мне нужно перейти на какой-нибудь безопасный мессенджер", но тогда клавиатура, которую они используют в этом безопасном мессенджере, может по-прежнему откачивать все данные и отправлять их в другое место».

Как работает приложение?

Благодаря увеличенной шестиугольной клавиатуре и раскладке приложение проще использовать, а скорость набора текста стала на 33% выше, уверяют разработчики.

Но переход с привычной клавиатуры и адаптация к новым функциям, по общему признанию, требует времени.

Я думаю, задача этой технологии состоит в том, чтобы сделать ее более индивидуальной для вас, адаптироваться к вашему стилю письма, но также и научить ее понимать контекст Дэвид Эберле гендиректор и соучредитель Typewise

Клавиатура работает с использованием технологии искусственного интеллекта, она исправляет ваши ошибки и может предсказывать ваши следующие слова, а также изучает сленг или разговорный словарный запас пользователя.

"Алгоритмы даже лучше, чем те, что на клавиатуре Google", - сказал Эберле.

Еще одна ключевая особенность новой клавиатуры заключается в том, что она распознает более 40 различных романских языков, поэтому вы можете вводить текст на английском и французском языках в одном предложении без автокоррекции или переключения языков вручную.

Поскольку компания базируется в Швейцарии, стране, которая говорит на четырех языках, она лучше всех понимает потребность в многоязычных технологиях, в отличие от своих конкурентов из США.

В работе над своей системой искусственного интеллекта Typewise также сотрудничает со Швейцарским федеральным технологическим институтом, в частности, в развитии способности предсказывать текст.

Пример шестигранной клавиатуры Авторское право Typewise

"Традиционные модели машинного обучения в большей степени основаны на вероятности, и вы можете это заметить на своем телефоне", - сказал Эберле.

"Настоящая задача этой технологии состоит в том, чтобы сделать ее более индивидуальной для вас, адаптироваться к вашему стилю письма, но также и научить ее понимать контекст".

По его словам, что технология может стать действительно мощной, если она не просто предсказывает следующее слово, но даже может однажды предсказать следующее предложение и даже целый абзац.

Но компания хочет выйти за рамки клавиатур для смартфонов. Ее цель - лицензировать свою технологию искусственного интеллекта в виде интерфейса прикладного программирования и пакета разработки программного обеспечения, чтобы затем использовать ее для мобильных, настольных компьютеров и даже нейроинтерфейсов.

Как победить технологических гигантов

Google и Microsoft также разрабатывают собственную технологию интеллектуального ввода текста, но швейцарский стартап заявляет, что претендует на место на рынке.

"Мы считаем, что есть место для независимого провайдера, у которого есть другой подход к встроенной конфиденциальности", - сказал Эберле.

"Я думаю, что это хорошая возможность, потому что не все крупные предприятия хотят работать с Microsoft или Google и их собственными технологиями. И мы верим, что при более открытом подходе у нас есть шанс прорваться на рынок".

Эберле основал компанию вместе со своим школьным другом Янисом Бернекером, официально запустив Typewise в 2019 году. С тех пор количество пользователей превысило один миллион.

Я думаю, что с любым стартапом, вам нужно что-то вроде взлетной полосы, и вам просто нужно бежать достаточно быстро, чтобы не сбиться с пути Дэвид Эберле генеральный директор и соучредитель Typewise

Стартап надеется вырасти в десять раз за два года. Приложение можно загрузить бесплатно, но в нем есть профессиональные настройки, которые позволяют использовать дополнительные функции всего за 2 евро в месяц.

Компания начала свой путь с сообщества Kickstarter, где успешно провела отборочный конкурс в 2020 году, собрав 1 миллион долларов. Выручка компании выросла на 400% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

23 августа стартап также запускает краудфандинговую кампанию, которая, по словам Эберле, уже привлекла большое внимание.

Следуя амбициозной цели противостоять Google и Microsoft, Эберле считает, что базирование в небольшой европейской стране имеет свои преимущества.

Он признал, что Швейцария более склонна к риску, чем США, но говорит, что, будучи маленькой страной, вы вынуждены быстро расширяться на другие рынки, что требует новых подходов.

"Мы знаем, что внутренний рынок никогда не станет достаточно большим. И, возможно, это выступает движущей силой к новым идеям", - сказал Эберли.

"Я думаю, что с любым стартапом, вам нужно что-то вроде взлетной полосы, и вам просто нужно бежать достаточно быстро, чтобы не сбиться с пути".