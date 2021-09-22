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Литва

Литва призывает выбросить китайские смартфоны

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 Павел Барсуков
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Флагман Xiaomi литовские власти сочли самым опасным
Флагман Xiaomi литовские власти сочли самым опасным   -   Авторское право  Kin Cheung/Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved.
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Министерство обороны Литвы призывает не приобретать китайские смартфоны и, более того, избавиться от тех, что уже используются. При этом у госслужащих может не остаться выбора. Ведомство изучило флагманы последнего поколения производителей из Поднебесной, и выяснило, что некоторые из них собирают и передают данные на удалённый сервер.

Смартфоны отслеживают, какие слова ищут пользователи. Ели речь идёт о чувствительных для Пекина темах — сигнал идёт "наверх", а телефон может отсечь нежелательные результаты поиска.

Арвидас Анушаускас, министр обороны Литвы:

"Выяснилось, что телефон отслеживает ключевые слова по-китайски, отключить или удалить это приложение невозможно. Причём активировать его можно и удалённо. И никто не может дать гарантии, что в "чёрный список", где есть например "Тибет", "Тайвань" или "демократия", не будут добавлены слова на других языках".

Но пока для европейского региона функция отключена, и неправительственные эксперты не разделяют такой резкой реакции властей. По их мнению, все современные смартфоны собирают данные, которые легко могут попасть и к корпорациям, и к властям, и к злоумышленникам.

Дариус Повилайтис, эксперт в области кибербезопасности:

"Я не вижу в этом докладе ничего особенно ужасного, особенно угрожающего. Это по большому счёту догадки, гипотезы и очень мало фактов. Во-вторых, те угрозы, о которых идёт речь, существуют в гигантском количестве любых других приложений"

Китайских производителей обвиняют в цензуре и шпионаже далеко не в первый раз, и в самой Литве в том числе. А в августе резко обострились и двусторонние отношения — после того ,как в Вильнюсе решили открыть диппредставительство Тайваня.

Видеомонтаж • Павел Барсуков