Жизнь взаймы: реальный спад в России больше заявленного, заявила разведка Швеции

В Москве давно и системно искажают экономическую статистику, стремясь убедить Запад в целом и союзников Украины в частности в том, что российская экономика выдержала груз санкций и военных расходов. Об этом в интервью Financial Times заявил глава военной разведки Швеции Томас Нильссон, ссылаясь на полученные его ведомством данные.

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Инфляция и дефицит: в реальности выше, чем на бумаге

По словам Нильссона, реальный уровень инфляции в РФ ближе к ключевой процентной ставке в 15%, чем к официальной оценке Центробанка РФ в 5,86%. В Швеции согласны с недавней оценкой Федеральной разведывательной службы Германии (BND), сообщившей, что Россия занижает размер бюджетного дефицита примерно на 30 миллиардов долларов.

"Долгосрочный спад или шок"

В интервью FT глава военной разведки Швеции отметил, что экономике РФ не помогли и подскочившие на фоне ближневосточного конфликта цены на нефть. По его оценкам, для покрытия дефицита бюджета Москве нужно, чтобы баррель марки Urals стоила 100 долларов в течение года, а для урегулирования других экономических проблем - еще дольше.

"Российская экономика может пойти только по одному из двух сценариев: долгосрочный спад или шок. В любом случае она продолжит движение по нисходящей траектории к финансовой катастрофе" Томас Нильссон глава военной разведки Швеции

"Российская экономика может пойти только по одному из двух сценариев: долгосрочный спад или шок, - отметил Нильссон. - В любом случае она продолжит движение по нисходящей траектории к финансовой катастрофе".

По его словам, сейчас Россия "живет в долг", а Стокгольм зафиксировал финансовые индикаторы, которые могут указывать на грядущий банковский кризис. О каких именно индикаторах идет речь, Нильссон не пояснил.

Швеция активно лоббирует скорейшее введение очередного пакета санкций в отношении России. Отсрочку на этом пути там ранее назвали "провалом для Европы".

"Не все так страшно"

Но не все разделяют оценки Швеции по состоянию российской экономики, пишет Financial Times. Международные расчеты во многом совпадают с прогнозом Центробанка РФ о замедлении инфляции примерно до 5% к концу текущего года (МВФ в апрельском докладе указывает цифру в 5,6% - прим.).

На недавнем совещании правительства по экономическим вопросам наличие негативной динамики признал и Владимир Путин. Он отметил, что речь идет о "в целом ожидаемых тенденциях", поручив кабмину преодолеть их и стимулировать рост. Сам российский президент связал спад с "календарными, погодными, так называемыми сезонные факторами" зимнего периода, сославшись на мнение специалистов. С оговоркой, чт "далеко не только" это определяет "деловую, инвестиционную активность в стране".

Война ни при чем?

С начала полномасштабного вторжения в Украину, отмечают независимые от Кремля эксперты, Москва сделала ставку на военно-промышленный комплекс, фактически пожертвовав гражданской экономикой. При этом в публичном поле ни Путин, ни профильные министры, ни экономические игроки не увязывают возникшие трудности с войной в Украине и санкциями, ссылаясь на "макроэкономические" и "сезонные" факторы. Одновременно глава Минэкономразвития Максим Решетников открыто признал, что ресурсы в экономике "во многом исчерпаны", а старший управляющий директор Сбербанка Михаил Матовников заявил, что экономика "не просто замедляется, а уже падает" и предупредил о волне неплатежей по кредитам.

Глава шведской разведки Нильссон со своей стороны прогнозирует, что в случае стабилизации нефтяных цен и перемирия на Ближнем Востоке Россия рискует столкнуться с новыми трудностями в финансировании боевых действий в Украине. Он отметил, что ее нынешняя экономическая модель не позволяет компенсировать потери техники на фронте, а большинство оборонных отраслей РФ, за исключением производства дронов, остаются убыточными, поражены коррупцией и зависят от государственного кредитования.