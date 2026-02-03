Президент Парагвая: соглашение Mercosur нужно вводить без промедления

Euronews
Euronews
Авторское право Euronews
By Peggy Corlin & Maria Tadeo
Опубликовано
В интервью Euronews Сантьяго Пенья предупредил, что затягивание с введением в действие с таким трудом достигнутого торгового соглашения стало бы «ошибкой».

Соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и странами Меркосур должно быть введено в действие без промедления, заявил в интервью Euronews президент Парагвая Сантьяго Пенья. По его словам, затягивание с реализацией соглашения на фоне растущей геополитической напряженности было бы «ошибкой».

Пакт о свободной торговле был подписан в прошлом месяце ЕС и членами Меркосур - Бразилией, Аргентиной, Парагваем и Уругваем. Однако его полная ратификация на уровне ЕС застопорилась после того, как депутаты Европарламента направили соглашение в Суд ЕС в Люксембурге.

«Мы уже представили соглашение в Конгресс Парагвайской нации на прошлой неделе и понимаем, что Европейский союз имеет юридические инструменты, позволяющие временно его применить», - сказал Пенья в флагманской интервью-программе Euronews The Europe Conversation.

«Мы работаем над тем, чтобы это произошло, и хотим, чтобы Парагвай стал первой страной, которая его применит». Сейчас страна занимает временное, ротационное председательство в Меркосур.

Несмотря на судебную проверку, Европейская комиссия обладает правом временно применить соглашение, как только одна или несколько стран Меркосур завершат национальную ратификацию. Германия, Испания, Португалия и страны Северной Европы настаивают на переходе к следующему этапу, однако в Комиссии пока заявляют, что решения еще нет.

«Сопротивление, коренящееся в невежестве»

Соглашение создаст обширную зону свободной торговли между ЕС и Латинской Америкой, резко сократив пошлины на товары и услуги. Но сопротивление в Европе остается сильным: фермеры и ряд столиц во главе с Парижем предупреждают о нечестной конкуренции со стороны импорта из стран Меркосур.

Пенья заявил, что европейское неприятие сделки проистекает из «невежества» и устаревшего, стереотипного взгляда на Латинскую Америку.

«Наши страны колоссально изменились. Они развились. Человеческий капитал вырос, - сказал Пенья. - Европе нужно заново открыть для себя Латинскую Америку».

В интервью Пенья предупредил, что отказ от соглашения стал бы стратегическим просчетом, поскольку Европа больше не может автоматически опираться на Соединенные Штаты как на основного торгового партнера из-за непредсказуемой политики президента Дональда Трампа.

«Если в итоге (депутаты Европарламента) предпочтут не интегрироваться в новые рынки, а сохранить старые союзы, которые сегодня уже не работают, это, безусловно, будет ошибкой», - сказал он.

Тем не менее Пенья признал, что именно Трамп придал соглашению «последний импульс» после 25 лет переговоров.

«Мир находился в состоянии дремоты, - сказал он. - Мы не двигались, и он появился, чтобы расшевелить всех нас. Он бросил вызов тому, что мы считали стабильным, и это подтолкнуло нас выйти из зоны комфорта».

По словам Пеньи, одно из ключевых преимуществ соглашения ЕС-Меркосур заключается в его потенциале сдерживать растущее присутствие Китая в регионе и его доминирование на рынке поставок редкоземельных металлов.

«Европа упускает там огромную возможность, потому что если есть регион, который может конкурировать на глобальном уровне, то это Латинская Америка. У нас есть молодые таланты, преимущественно молодое население, люди, уже выросшие в цифровую эпоху», - сказал он.

«У нас есть колоссальное богатство природных ресурсов - не только продовольствие, которое выращивается на поверхности, но и полезные ископаемые в недрах земли, столь важные для новой технологической волны. В нашем регионе есть абсолютно все, что нужно Европе и миру».

