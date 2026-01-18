ЕС заключает спорное торговое соглашение со странами МЕРКОСУР

Глава ЕС Урсула фон дер Ляйен в субботу приветствовала выбор "справедливой торговли вместо пошлин", когда европейский блок подписал крупное торговое соглашение с южноамериканскими странами МЕРКОСУР, которое готовилось 25 лет.

"Мы выбрали справедливую торговлю вместо пошлин, мы выбрали продуктивное долгосрочное партнерство вместо изоляции", - сказала фон дер Ляйен на церемонии в Асунсьоне (Парагвай).

Глава Европейского совета Антонио Коста заявил, что сделка стала "посланием в защиту свободной торговли, основанной на правилах, многосторонности и международного права как основы для отношений между странами и регионами".

Он сказал, что это контрастирует с "использованием торговли в качестве геополитического оружия".

Соглашение МЕРКОСУР, переговоры по которому велись в течение 25 лет, позволит создать зону свободной торговли с населением около 700 миллионов человек, постепенно отменив около 90 % тарифов в промышленном, сервисном и сельскохозяйственном секторах. По оценкам Европейской комиссии, компании ЕС будут экономить на таможенных пошлинах более 4 миллиардов евро в год. Страны МЕРКОСУР также обязались открыть свои рынки государственных закупок для европейских компаний на тех же условиях, что и для отечественных конкурентов.

Соглашение предусматривает признание 344 "географических указаний", защищающих европейскую продукцию от подделок, а также призвано обеспечить поставки важнейших минералов, снизив зависимость ЕС от Китая.

Соглашение усилило разногласия внутри блока.

Сторонники - во главе с Германией и Испанией - утверждают, что ЕС нуждается в новых торговых связях, поскольку США закрывают свой рынок, а Китай проводит все более агрессивную торговую политику. Противники, возглавляемые Францией, утверждают, что сделка угрожает европейским фермерам, поскольку подвергает их нечестной конкуренции со стороны латиноамериканского импорта.

Мяч в суде Европейского парламента

Париж в итоге не смог собрать блокирующее меньшинство,чтобы остановить подписание, лишившись в последний момент решающей поддержки Италии. Рим согласился на сделку после того, как добился финансирования своих фермеров с 2028 года и освобождения от пограничного налога ЕС на углеродные удобрения.

Несмотря на то, что Франция выступала против соглашения, она добилась принятия защитной оговорки, позволяющей вновь ввести пошлины, если импорт из Меркосур вырастет более чем на 5 % в чувствительных секторах.

Сделка также ограничивает беспошлинный доступ для ключевых сельскохозяйственных продуктов. Ежегодный импорт говядины будет ограничен 99 000 тонн по сниженному тарифу 7,5%, что эквивалентно 1,5% производства ЕС. Импорт мяса птицы будет ограничен 180 000 тонн в год, или 1,3% от объема производства ЕС.

По оценкам Комиссии, экспорт ЕС в страны МЕРКОСУР к 2040 году вырастет на 39% (48,7 млрд евро), а импорт из Латинской Америки увеличится на 16,9% (8,9 млрд евро).

Однако, как написал на прошлой неделе президент Франции Эммануэль Макрон на сайте X, "подписание соглашения не означает конец истории".

Теперь, когда соглашение подписано, мяч находится в суде Европейского парламента. Для ратификации требуется согласие законодателей. Евродепутаты же по-прежнему разделены в основном по национальному признаку, хотя их сторонники надеются, что поддержка правительств стран ЕС поможет им переубедить несогласных.

Противники намерены проверить эту поддержку уже на следующей неделе, когда законодатели проголосуют по резолюции, призывающей оспорить соглашение в высшем суде ЕС.