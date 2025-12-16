Страны восточного фланга ЕС договорились развивать комплексную структуру обороны

Премьер-министры Швеции, Эстонии, Латвии, Польши, Болгарии, Румынии и Литвы собрались в столице Финляндии Хельсинки на однодневный саммит, который прошел впервые, чтобы обсудить, как укрепить оборону и безопасность, особенно на восточной границе ЕС.

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо опубликовал совместное заявление по итогам встречи.

В документе говорится, что "Россия представляет собой наиболее значительную, прямую и долгосрочную угрозу безопасности стран восточного фланга, а также миру и стабильности в евроатлантическом регионе".

"Агрессивная война России против Украины и ее последствия составляют серьезную и долгосрочную угрозу европейской безопасности и стабильности. Стратегические цели России остаются неизменными: создать буферную зону, простирающуюся от Арктического региона через Балтийское и Черное моря до Средиземного моря. Восточный фланг Европейского союза и НАТО находится на передовой этой угрозы, но она затрагивает весь европейский континент, что требует принятия срочных и скоординированных мер".

Участники саммита в Хельсинки также заявили, что "в дополнение к обычной угрозе, исходящей от России, усиливаются сложные гибридные операции и акты саботажа против Европы. Россия демонстрирует безрассудство и пренебрежение безопасностью и защищенностью других стран. Попытки дестабилизировать наши общества должны рассматриваться как часть продолжающейся агрессивной войны России против Украины".

"Мы заявляем о нашей общей оценке угроз, подтверждаем нашу приверженность Украине и определяем области для более тесного сотрудничества

Мы договорились работать над общей концепцией флагманского проекта в области обороны на уровне ЕС, сосредоточенного на восточной границе", - сообщил глава финского правительства.

В заявлении говорится, что "флагманская инициатива "Наблюдение за восточным флангом" должна основываться на существующих инициативах, а также включать и расширять соответствующие возможности по всему восточному флангу для поддержки обороноспособности".

"Ситуация требует немедленного уделения приоритетного внимания восточному флангу ЕС посредством скоординированного и многодоменного оперативного подхода. Флагманская инициатива будет включать соответствующие возможности, такие как наземные боевые возможности, противодействие беспилотникам, противовоздушная и противоракетная оборона, защита границ и критически важной инфраструктуры, военная мобильность и противодействие мобильности, а также стратегические средства".

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявил, что "российская экономика войны не останавливается" и что Еврокомиссия поддержит страны восточного фланга.

Помимо вопросов обороны и безопасности, участники саммита обсудили вопрос замороженных активов России, которые в настоящее время хранятся в Бельгии, а также продолжающиеся мирные переговоры по прекращению войны России в Украине.

Накануне по итогам переговоров в Берлине европейские лидеры пообещали защитить Украину от будущей российской агрессии и представили наиболее подробный на сегодняшний день план гарантий безопасности, которые они готовы предложить Украине.

"Вчера в Берлине Украина, Европа и США показали, что если мы работаем вместе, если мы действуем вместе, то мы сильнее, и нам нужно продолжать это хорошее сотрудничество, чтобы обеспечить Украине хороший мир, устойчивый мир", - сказал премьер-министр Финляндии перед началом саммита в Хельсинки.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал прогресс, достигнутый на переговорах в Берлине, и заявил, что мирное предложение будет готово к представлению Москве всего через несколько дней.

Тем не менее, будущее украинских территорий, оккупированных Россией, и оперативные детали того, как будут работать гарантии безопасности, особенно предоставляемые США, в настоящее время остаются нерешенными.