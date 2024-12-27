Украина заявляет, что войска КНДР несут большие потери в боях в Курской области РФ

Президент Украины Зеленский подтвердил, что Вашингтон увеличивает военную помощь Киеву, но не назвал точную цифру. Президент России Путин грозит снова применить "Орешник" против Украины.

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Военная разведка Украины сообщает, что северокорейские войска несут тяжелые потери в боях в Курской области России. В ведомстве также отметили, что военные из КНДР сталкиваются с трудностями в сферах логистики и снабжения.

Южнокорейская разведка подтвердила факт захвата в плен ВСУ первого северокорейского солдата. Позже появились сообщение о том, что он скончался.

Ранее на этой неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в боях погибли и получили ранения 3000 военных из КНДР.

Украина по-прежнему нуждается в поддержке партнеров. Администрация президента США Джо Байдена пытается направить Киеву как можно больше помощи до того, как в январе избранный глава государства Дональд Трамп вступит в должность. Зеленский подтвердил, что Вашингтон увеличивает военную помощь Киеву, но не назвал точную цифру.

Владимир Зеленский, президент Украины: "Очень важно, что Соединенные Штаты в настоящее время увеличивают поставки. Это необходимо для того, чтобы сбалансировать ситуацию. Я благодарен нашим партнерам. Темпы поставок должны стать такими, чтобы сорвать темпы российских наступлений. Нам нужна большая военная мощь. И сильные позиции для дипломатии. Каждое подразделение, каждая бригада, которые обеспечивают это, приближают нас к возможности нормального мира".

Трамп уже давно критикует объем военной помощи, которую США направляют Украине, и эта позиция вызывает опасения Киева и его союзников.

Система залпового огня "Солнцепек" ведет огонь по украинским позициям в Курской области. 13.11.2024 AP/Russian Defense Ministry Press Service

Путин грозит "Орешником"

Тем временем президент Владимир Путин пригрозил, что Россия может снова нанести удар по Украине своей баллистической ракетой "Орешник", которая впервые была использована при ударе по Днепру в ноябре. Выступая перед журналистами, Путин сказал, что у России всего несколько ракет "Орешник", но добавил, что она без колебаний применит их против Украины.

Владимир Путин, президент России: "Это оружие мощное. Оно предназначено для решения определенных задач. Мы начали серийное производство. Сейчас произведем должное количество и нужное нам, разместим что-то на территории Белоруссии. Мы действие системно, но мы не исключаем возможности применения сегодня и завтра, если будет такая необходимость".

Путин также заявил, что Россия стремится к завершению конфликта. По его словам, премьер Словакии Роберт Фицо предложил свою страну в качестве площадки для мирных переговоров.