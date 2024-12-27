Скорее всего, потребуется проведение второго тура. Фаворитом гонки считается действующий президент, ярый критик западной военной поддержки Украины Зоран Миланович.

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29 декабря в Хорватии состоятся президентские выборы.

Фаворитом гонки считается 58-летний действующий президент Зоран Миланович, бывший премьер-министр и самый популярный политик Хорватии.

Левоцентрист и ярый критик западной военной поддержки Украины в условиях продолжающегося вторжения России будет бороться за переизбрание с рядом претендентов, включая кандидата, поддерживаемого правоцентристским правительством.

По мнению наблюдателей, Милановичу вряд ли удастся одержать победу в первом туре. Если ни один из восьми кандидатов не наберет более 50% голосов в первом туре, 12 января будет проведен второй тур.

Постоянные столкновения Милановича и премьер-министра Андрея Пленковича, возглавляющего консервативную правоцентристскую партию "Хорватское демократическое содружество" в последнее время

стали определяющей чертой политического ландшафта

Хорватии.

В свою очередь, партия ХДС, которая в апреле победила на досрочных парламентских выборах,

поддержала кандидатуру бывшего министра образования, науки спорта, педиатра и университетского профессора Драгана Примораца на пост президента.

Хотя роль президента в Хорватии считается в основном церемониальной, глава государства обладает политическим авторитетом, его должность включает в себя функции верховного главнокомандующего вооруженными силами.

Миланович, которого поддерживает основная оппозиционная Социал-демократическая партия Хорватии, постоянно критикует поддержку Западом Киева, выступая за нейтралитет Хорватии, несмотря на ее членство в НАТО и ЕС.

Он заблокировал участие Хорватии в тренировочной миссии под руководством НАТО в Украине, заявив: "Ни один хорватский солдат не будет участвовать в чужой войне".

Приморац также отказался от идеи отправить хорватских военных в Украину, но подчеркивает западную ориентацию Хорватии, заявляя: "Место Хорватии - на Западе, а не на Востоке". Однако его кампания была омрачена громким коррупционным скандалом, который привел к тюремному заключению министра здравоохранения Хорватии.

Участники президентской гонки

Третье место в предвыборных опросах занимает консервативный независимый кандидат Мария Селак Распудич, ранее связанная с ультраправой конспирологической партией "Мост".

Она баллотируется как беспартийный кандидат, делая упор на экономические проблемы, сокращение численности населения и коррупцию.

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На четвертом месте - кандидат от левой зеленой партии "Мы можем! — Политическая платформа" Ивана Кекин.

После местных выборов 2021 года в Загребе эта партия стала крупнейшей политической силой в Городской скупщине, а также является центральной силой в Зелёно-левой коалиции.

В гонке участвуют еще четыре кандидата, но ни один из них, как ожидается, не выйдет во второй тур.

Правом голоса в Хорватии обладают около 1,6 миллиона граждан.