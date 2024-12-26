ФСБ: задержаны 4 человека в связи с "подготовкой теракта против чинов Минобороны по приказу Киева"

By Oman Al Yahyai

Четверо россиян задержаны по делу о подготовке терактов против высокопоставленных чиновников Минобороны, через несколько дней после того, как генерал-лейтенант Игорь Кириллов был убит в результате взрыва, ответственность за который взяла на себя Украина.

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Четверо россиян задержаны по делу о подготовке терактов против высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ и членов их семей. По версии ФСБ, преступления готовились украинскими спецслужбами и завербованными гражданами РФ, передает «Интерфакс».

В сообщении спецслужб уточняется, что в ноябре 2024 года в Москву из Украины "под видом депортированного лица", транзитом через Молдавию и Грузию приехал российский гражданин, завербованный украинскими спецслужбами. Как утверждается, он изъял из тайника взрывчатку и систему видеонаблюдения. Взрывное устройство было замаскировано под пауэрбанк.

По версии следствия, бомбу планировалось заложить под служебный автомобиль одного из руководителей Минобороны, водителем которого был его близкий родственник. Подозреваемый в подготовке покушения задержан.

Спецслужбы также отчитались о задержании жителя Москвы, которого подозревают в том, что он - по заданию украинских спецслужб - проводил разведку мест жительства и работы высокопоставленных военнослужащих Минобороны и членов их семей. Снятые фото и видео он направлял "кураторам для дальнейшей подготовки террористических атак", говорится в пресс-релизе ФСБ.

Здесь утверждают, что в отношении одного из военнослужащих планировался теракт "с привлечением двух граждан России, которые должны были доставить ему замаскированное под папку с документами самодельное взрывное устройство".

Четверым задержанным предъявлены обвинения по статьям о незаконном обороте взрывчатых веществ, приготовке теракта и госизмене, в зависимости от их роли, заявили в ФСБ.

На опубликованном спецслужбами видео подозреваемых арестовывают и допрашивают, но их личности не раскрываются. Агентство "Интерфакс" также не стало раскрывать имён предполагаемых мишеней теракта.

Утром 17 декабря в Москве был убит начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов. Он погиб в результате взрыва бомбы, заложенной у подъезда его дома. Вместе с ним погиб его помощник Илья Поликарпов. По версии следствия, взрывное устройство было прикреплено к самокату, стоявшему у подъезда.

Украинские издания со ссылкой на источник в спецслужбах заявили, что убийство Кириллова было спецоперацией Службы безопасности Украины. На следующий день был задержан подозреваемый по делу - гражданин Узбекистана 1995 года рождения, который рассказал на допросе, что его завербовали украинские спецслужбы.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Кириллова "крупной ошибкой" силовых структур страны и призвал их извлечь уроки из инцидента.