Папа Франциск приветствует собравшихся с главного балкона базилики Святого Петра перед благословением Urbi et Orbi, Ватикан, 25 декабря 2024 г. - Авторское право Andrew Medichini/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Авторское право Andrew Medichini/Copyright 2024 The AP. All rights reserved