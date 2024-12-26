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Папа Франциск открыл вторые Царские врата - в римской тюрьме "Ребиббия"

Папа Франциск приветствует собравшихся с главного балкона базилики Святого Петра перед благословением Urbi et Orbi, Ватикан, 25 декабря 2024 г.
Папа Франциск приветствует собравшихся с главного балкона базилики Святого Петра перед благословением Urbi et Orbi, Ватикан, 25 декабря 2024 г. Авторское право Andrew Medichini/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Andrew Medichini/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews и AP, EBU
Опубликовано Последние обновления
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В четверг Рождественской недели папа Франциск открыл вторые Царские врата, на этот раз в римской тюрьме "Ребиббия". По словам понтифика, он решил принести надежду в тюрьму и в сердца заключённых.

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Дата для церемонии была выбрана не случайно: 26 декабря чествуют святого Стефана, первомученика Католической церкви, побитого камнями в Иерусалиме в I веке нашей эры.

Глава Римско-католической церкви всегда уделял особое внимание заключенным и неоднократно осуждал переполненность тюрем, бесчеловечные условия содержания и их маргинализацию, отмечают наблюдатели, а также убеждал правительства инвестировать в программы совершенствования работы правосудия.

В радости Рождества давайте примем призыв Господа Иисуса следовать за ним. Пусть открытие этих Царских врат станет для всех нас приглашением смотреть в будущее с надеждой и обновленным стремлением к жизни. Я открыл первые врата на Рождество, в соборе Святого Петра, но я хотел, чтобы вторые были открыты здесь, в тюрьме. Я хотел, чтобы каждый из нас, все, кто находится здесь, внутри и снаружи, имели возможность широко распахнуть двери своих сердец и понять, что надежда не обманывает ожиданий
Франциск
глава Римско-католической церкви

Папа Франциск пожелал всем заключенным удачного Юбилейного года и мира. В конце празднования понтифик поприветствовал каждого, кто пришёл на мессу, и подарил тюрьме пергамент, посвященный этому Юбилею.

Глава Римско-католической церкви также поприветствовал заключённых, которые остались в своих камерах и не смогли прийти. "Цепляйтесь за якорь надежды, никогда не отпускайте его!" - сказал он им.

Приехавший в тюремную часовню в инвалидном кресле, сам Франциск тоже получил подарки от некоторых заключенных и охранников.

Согласно отчету Antigone за 2024 год, в итальянских тюрьмах в этом году покончили с собой 88 заключенных — больше, чем в любой другой год. Количество заключенных превысило вместимость системы на 132%.

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