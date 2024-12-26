В четверг Рождественской недели папа Франциск открыл вторые Царские врата, на этот раз в римской тюрьме "Ребиббия". По словам понтифика, он решил принести надежду в тюрьму и в сердца заключённых.
Дата для церемонии была выбрана не случайно: 26 декабря чествуют святого Стефана, первомученика Католической церкви, побитого камнями в Иерусалиме в I веке нашей эры.
Глава Римско-католической церкви всегда уделял особое внимание заключенным и неоднократно осуждал переполненность тюрем, бесчеловечные условия содержания и их маргинализацию, отмечают наблюдатели, а также убеждал правительства инвестировать в программы совершенствования работы правосудия.
Папа Франциск пожелал всем заключенным удачного Юбилейного года и мира. В конце празднования понтифик поприветствовал каждого, кто пришёл на мессу, и подарил тюрьме пергамент, посвященный этому Юбилею.
Глава Римско-католической церкви также поприветствовал заключённых, которые остались в своих камерах и не смогли прийти. "Цепляйтесь за якорь надежды, никогда не отпускайте его!" - сказал он им.
Приехавший в тюремную часовню в инвалидном кресле, сам Франциск тоже получил подарки от некоторых заключенных и охранников.
Согласно отчету Antigone за 2024 год, в итальянских тюрьмах в этом году покончили с собой 88 заключенных — больше, чем в любой другой год. Количество заключенных превысило вместимость системы на 132%.