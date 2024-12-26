Еврейские общины отмечают Хануку. В этом году праздник совпал с Рождеством

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с делегацией раввинов в столице Украины Киеве, чтобы зажечь первую свечу Хануки. Накануне еврейского праздника в Киеве была торжественно открыта самая большая менора в Европе.

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Еврейские общины по всему миру отмечают Хануку. Праздник огней длится восемь дней и символизирует победу добра над злом и света над тьмой. В этом году Ханука совпадает с католическим Рождеством. Такое происходит всего лишь в пятый раз с 1900 года.

Главный обычай - ежевечернее зажигание свечей. Обряд совершается в память о чуде при освящении Второго храма в Иерусалиме, произошедшем после того, как Иуда Маккавей одержал верх над войсками селевкидского царя Антиоха в 164 году до нашей эры.

Масло, необходимое для храмового светильника, по преданию, осквернили враги. Евреи нашли лишь один кувшин "чистого масла". Его должно было хватить на сутки, но огонь горел восемь дней. Столько и понадобилось на приготовление новой порции масла.

Празднование Хануки в Украине

В среду президент Украины Владимир Зеленский вместе с раввинами принял участие в зажжении ханукальных свечей. Церемонию провел главный раввин города Днепра Шмуэль Каминецкий.

Каминецкий, обращаясь к Зеленскому, сказал: "Битва между светом и тьмой продолжается. Мы видим, что благодаря вам ось зла становится все слабее, и скоро мы ее победим. Мы будем зажигать эти свечи и надеяться, что Всевышний поможет нам, и будем молиться вместе со всеми, чтобы вскоре увидеть великое чудо".

Глава государства поздравил еврейскую общину с праздником и поблагодарил за молитвы за Украину и украинцев.

В заявлении, опубликованном Президентом Украины, Зеленский сказал: "Спасибо, что вы есть в Украине и поддерживаете всех. У нас уникальная страна - сегодня мы празднуем и Рождество, и Хануку. Очень хорошо, что в Украине мы можем жить все вместе, бороться с тьмой тем светом, который у нас есть".

Зеленскому было поручено зажечь первую свечу в меноре. Он отметил, что именно эту ханукальную менору подарил президент Аргентины Хавьер Милей во время инаугурации в декабре прошлого года.

На площади Независимости в Киеве установлена самая большая менора в Европе.

Германия

С размахом отмечают Хануку в Германии. В понедельник перед Бранденбургскими воротами в Берлине была сооружена гигантская менора.

The first light shines on the Hanukkah menorah in front of the Brandenburg Gate in Berlin on Wednesday, Dec. 25, 2024 Paul Zinken/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

"В этом году мы остаемся едиными. И в этом году мы также хотим дать понять, что не забываем о заложниках, которые, к сожалению, все еще спрятаны в темных туннелях ХАМАС. Мы очень надеемся, что когда мы зажжем свечу в ближайшее воскресенье, 29 декабря в 16:00, к тому времени заложники уже будут свободны", - сказал Иегуда Тейхталь, раввин еврейской общины Берлина.

Канцлер Германии Олаф Шольц, который участвовал в церемониях зажжения свечей два последних года подряд, опубликовал на платформе X, сообщение с поздравлением еврейской общины Германии.

"Ханукальный подсвечник в наших городах олицетворяет надежду в темные времена. Он стоит рядом с рождественской елкой у Бранденбургских ворот, в самом сердце Берлина. Я рад этому знаку: иудаизм - неотъемлемая, незаменимая часть нас. С праздником всех вас!" - отметил Шольц.