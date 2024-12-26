Euroverify: президент Финляндии не публиковал видео в поддержку нигерийских сепаратистов

Широко распространённое в социальных сетях видео утверждает, что президент Финляндии Александр Стубб поддерживает движение Биафра, которое надеется отделиться от Нигерии. Euronews выяснил, что видео было вырвано из контекста, а изначально оно было снято в поддержку Украины.

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Широко распространённое в социальных сетях видео утверждает, что президент Финляндии Александр Стубб поддерживает движение Биафра, которое надеется отделиться от Нигерии.

На видео Стубб появляется рядом с Саймоном Экпа, финским политиком и активистом Биафра, объявившим себя лидером и премьер-министром этой частично признанной Республики в изгнании.

Стубб вспоминает о Советско-финской (или "Зимней") войне и говорит, что финны понимают, через что проходит целевая аудитория видео. Он обещает, что его страна будет поддерживать движение “столько, сколько потребуется”.

“Мы поддерживаем вас, потому что это морально оправдано. Мы поддерживаем вас, потому что вы боретесь за свою независимость”, - говорит президент.

The altered video puts a picture of Simon Ekpa (left) next to Alexander Stubb (right) Euronews

Однако оригинальное видео не имеет никакого отношения к движению Биафра. Обратный поиск изображения приводит нас прямо туда, откуда эти кадры были взяты: к официальному аккаунту самого Стубба в X.

Выясняется, что видео было сделано в контексте поддержки Украины, после того как в ноябре страна отметила 1000 дней противостояния полномасштабному вторжению России.

“Поддержка Финляндией Украины остается неизменной. Мы продолжим поддерживать её”, - говорит Стубб. Президент вообще не упоминает Нигерию или Республику Биафра.

Измененное видео было размещено на аккаунте Х, регулярно публикующем контент в поддержку движения Биафры, вне зависимости от его правдивости.

Для большей убедительности в X добавили тег, объясняющий, что видео вырвано из контекста.

Республика Биафра - частично признанное государство в Западной Африке, существовавшее с 1967 по 1970 год. Его не признала ООН, но Габон, Гаити, Берег Слоновой Кости, Танзания и Замбия сделали это.

Тем не менее после трех лет войны Республика Биафра сдалась на милость Нигерии. С тех пор на территориях появились различные сепаратистские группировки, в том числе состоящие из коренного населения Биафра. Одну из них (IPOB), по утверждению Саймона Экла, он возглавляет.

Нигерия объявила IPOB террористической организацией. Сама группировка дистанцировалась от Экла, назвав его "создателем контента", который никогда не входил в "их структуры".

В настоящее время Экпа находится под стражей в Финляндии вместе с четырьмя сообщниками по обвинению в преступлениях, связанных с терроризмом. Принадлежащие всем пятерым активы заморожены.