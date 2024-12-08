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Киев и Москва ответили Трампу, готовы ли они к прекращению войны

Дональд Трамп на церемонии открытия Нотр-Дама после реконструкции. 7 декабря 2024 года
Дональд Трамп на церемонии открытия Нотр-Дама после реконструкции. 7 декабря 2024 года Авторское право Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Thibault Camus/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Ранее избранный президент США призвал Россию и Украину немедленно прекратить боевые действия и начать переговоры. Трамп отметил, что "слишком много жизней тратится напрасно"

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Войну нельзя закончить "просто бумажкой и несколькими подписями, а прекращенный огонь без гарантий может быть разожжен снова в любой момент". Так прокомментировал Владимир Зеленский призыв Дональда Трампа к прекращению огня в Украине и переговорам между Москвой и Киевом.

Украинский президент отметил, что Владимира Путина может остановить "Америка и единство мира". При этом Зеленский не подтвердил и не опроверг заявление Трампа о желании Украины подписать соглашение с Россией.

Комментируя потери Украины на поле боя, Зеленский ответил: "Чтобы гарантировать, что потерь украинцев и украинок больше не будет, нужно гарантировать надежность мира и не закрывать глаза на оккупацию".

Ранее Дональд Трамп оценил потери Киева: 400 тысяч военнослужащих. Зеленский поспешил уточнить, что убитыми Киев потерял 43 тысячи солдат и 370 тысяч ранеными. При этом он отметил, что примерно половина получивших ранения возвращаются на фронт.

В свою очередь слова Трампа не остались без ответа в Кремле. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия открыта для переговоров по Украине и "для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить запрет переговоров с РФ и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей".

Комментируя приведенные Трампом потери со стороны России в Украине, Песков заявил, что "реальные цифры потерь совершенно другие: украинские потери кратно превышают потери с российской стороны".

Заявление Трампа по Украине

Украина хотела бы заключить мирное соглашение с Россией, заявил Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

Вновь избранный президент США также призвал немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

По его словам, "слишком много жизней тратится напрасно, слишком много семей разрушается, и если это продолжится, это может перерасти во что-то гораздо большее и гораздо худшее".

Трамп отметил, что на войне в Украине "полегло" убитыми и ранеными около 600 тысяч российских солдат, а Киев "нелепо" потерял 400 тыс. военнослужащих и еще больше мирных жителей.

Новоизбранный президент добавил, что в урегулировании конфликта может помочь Китай.

Трамп во время своей избирательной кампании не раз заявлял, что при его власти войны в Украине и вовсе не случилось бы, и пообещал остановить ее "одним днем" после инаугурации.

Накануне Трамп принял участие в открытии Нотр-Дама в Париже, где также провел переговоры с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским, они завершились спустя 20 минут без совместного итогового заявления.

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