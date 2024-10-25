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Президент Украины Владимир Зеленский отклонил визит генерального секретаря ООН в страну из-за его поездки в Россию. Об этом ообщило в пятницу агентство "Франс Пресс" со ссылкой на источник в офисе Зеленского.

Визит Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казань по приглашению Кремля вызвал огонь критики в Киеве, поскольку ранее генсек ООН отказался участвовать в саммите "Формулы мира" Зеленского.

После встречи Гутерриша с Владимиром Путиным пресс-служба главы ООН сообщила, что тот "подтвердил свою позицию, что российское вторжение в Украину было нарушением Устава ООН и международного права".

Зеленский раскритиковал поездку Гутерриша в БРИКС, не называя его имени.

"Даже если некоторые чиновники предпочтут соблазны Казани сути устава ООН, мир по-прежнему устроен таким образом, что права наций и нормы международного права всегда будут иметь значение, - сказал украинский лидер в своем вечернем обращении в четверг. - Я благодарен всем, кто поддерживает Украину в этом".

Выступая в Совете Безопасности ООН в прошлом месяце, Зеленский заявил, что Москву следует "принудить" к миру на основании устава ООН.

Он назвал войну России "безумием" и добавил, что Киев располагает информацией о том, что Кремль планирует нанести удар по трем ядерным объектам в Украине.

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"С первых секунд этой войны Россия делает вещи, которые не могут быть оправданы уставом ООН, например, убивает детей в Украине", - пояснил Зеленский.

"Эта война не может просто затухнуть, она не может закончиться переговорами, нужны действия", - сказал он, призвав страны БРИКС принять участие в мирных усилиях.