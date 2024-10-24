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В Казани завершает работу саммит БРИКС

Владимир Путин на саммите БРИКС
Владимир Путин на саммите БРИКС Авторское право Alexander Nemenov/AP
Авторское право Alexander Nemenov/AP
By Euronews
Опубликовано
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Владимир Путин обвиняет Запад в создании препятствий «переходу к более справедливому мироустройству»

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В Казани завершается саммит БРИКС: в трёхдневной конференции приняли участие представители 36 государств, также в столицу Татарстана приехал Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Заявлено, что на встрече обсуждали вопросы финансового сотрудничества, развитие альтернатив платежным системам, в которых доминируют западные страны, а также урегулирование региональных конфликтов.

Владимир Путин обвинил западные страны в создании препятствий «переходу к более справедливому мироустройству» и независимому развитию стран «глобального Юга и Востока».

Владимир Путин, президент России:

«Один из примеров этого — это Украина, которую используют для создания критических угроз безопасности России, игнорируя при этом наши жизненные интересы, справедливые озабоченности, ущемление прав русскоязычных людей. А сейчас и вообще не скрывают цель нанести нашей стране стратегическое поражение».

Учитывая, что заключительное заседание БРИКС пришлось на День ООН, российский президент призвал к реформированию структур как Объединённых Наций, так и глобальных финансовых институтов, таких как МВФ и Всемирный банк.

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