Что скрывается за программой гибридной войны России в Молдавии?

By Sasha Vakulina

Власти Молдавии заявляют о доказательствах злонамеренного вмешательства и "мошенничества беспрецедентных масштабов" на голосовании 20 октября. Сейчас, когда президентские выборы перешли во второй тур, что может сделать Кремль в ближайшие 10 дней, чтобы повлиять на ход голосования?

В то время как граждане Молдавии, пришедшие в воскресенье на избирательные участки, с минимальным перевесом отдали предпочтение будущему своей страны в ЕС, Кремль, который уже давно стремится подчинить восточноевропейскую страну своей сфере влияния, вряд ли был обескуражен.

Более того, молдавские власти настаивают, что Россия и пророссийские силы предпринимали многочисленные попытки повлиять на результаты голосования и, как следствие, дестабилизировать ситуацию.

На прошлой неделе директор Службы разведки и безопасности Молдавии сообщил, что молдавские власти обнаружили, что иностранные инструкторы, связанные с группой Вагнера, подготовили группу из примерно 100 молодых пророссийски настроенных молдаван в "партизанских лагерях" в Сербии и Боснии и Герцеговине.

"Программа обучения включала, в частности, тактику противодействия правоохранительным органам, использование оружия и предметов для нанесения несмертельных травм", - заявил глава Службы безопасности и разведки (СБР) Молдавии Александр Мустята на пресс-конференции в прошлый четверг.

Их также обучили "изготовлению и использованию зажигательных устройств и усовершенствованных взрывных устройств, а также обращению с дронами, оснащенными специальными взрывными или зажигательными устройствами", добавил он.

Американский аналитический центр Institute for the Study of War также сообщил, что, по данным молдавской полиции, более 300 молдаван изучали тактику протеста на подмосковном полигоне, а финансировала обучение дружественная Кремлю некоммерческая организация "Евразия" политика Илана Шора.

По мнению ISW, российские власти могут планировать разжечь протесты в течение ближайших десяти дней, до второго тура президентских выборов 3 ноября.

Кристина Харвард, исследователь России в ISW, сказала Euronews, что Россия намерена продолжать попытки дестабилизировать молдавское общество.

"Мы видели признаки того, что Россия пытается начать протесты в Молдове - и превратить их в насилие. Москва может попытаться использовать своих доверенных лиц для разжигания насильственных протестов в Молдове в ближайшие недели", - сказала Харвард.

"Кремль, скорее всего, будет использовать своих доверенных лиц в Молдове в течение следующих двух недель, чтобы попытаться повлиять на второй тур голосования. Москва также не собирается легко признавать результаты референдума, и Кремль уже начал заявлять, что голосование не было свободным и справедливым", - пояснила она.

Представители Кремля уже заявили, что молдавские власти фальсифицировали результаты выборов и референдума.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что молдавские власти использовали "тоталитарные" методы в ходе избирательной кампании, а на поздних этапах подсчета голосов "необъяснимым образом" стало увеличиваться количество голосов в поддержку референдума.

Захарова также заявила, что Запад пытается превратить Молдову в "русофобский придаток НАТО, лишенный суверенитета".

По словам Харвард, что для Москвы все это в порядке вещей. "Мы также уже видим, как многие российские блогеры - в том числе и напрямую связанные с Кремлем - выступают с подобными заявлениями".

"В целом, результаты выборов и референдума не помешают Москве продолжать добиваться своей цели - восстановить влияние на Молдавию. Можно ожидать, что в ближайшие годы Кремль продолжит попытки предотвратить вступление Молдавии в ЕС".

Зачем России вмешиваться в дела Молдавии?

Республика Молдова широко рассматривается в Москве как часть определения "Русского мира" - понятия, которое президент РФ Владимир Путин часто использует для оправдания тотального вторжения России в Украину.

Путин утверждает, что в него входят территории Древней Руси или Киевской Руси, бывшей Российской империи и бывшего Советского Союза.

В прошлом году международный консорциум СМИ, включая The Kyiv Independent, опубликовал расследование , в котором говорится о планах Кремля получить обширный контроль над Молдавией к 2030 году.

Согласно просочившимся документам, основными целями России были обеспечение негативного отношения молдавских политиков и общества в целом к НАТО и сильное присутствие пророссийских групп влияния в политике и экономике страны.

Билборд с фотографиями почетных граждан Тирасполя, 31 октября 2021 года AP Photo/Dmitri Lovetsky

Большинство краткосрочных целей России, которые должны были быть достигнуты к 2022 году, были сорваны полномасштабным вторжением Москвы в Украину, что приблизило Молдову к Европейскому союзу.

В частности, в просочившемся документе Приднестровье рассматривается как отделившийся регион с размещенными там российскими войсками.

С 1992 года Москва держит около 1500 военнослужащих в пророссийском отколовшемся регионе Приднестровья.

Приднестровье было ключевым элементом кампании России, включая ее попытки заманить избирателей, пояснил Харвард.

"Приднестровье сыграло ключевую роль в недавних попытках Москвы обойти западные санкции в отношении российских финансовых учреждений и провести российские деньги в Молдавию", - пояснила она. - "Кремлевские доверенные лица в Молдавии подкупали молдавских избирателей российскими деньгами, но молдаване могли получить их только через сложную серию банковских переводов - в том числе через банки в Приднестровье".

Как Россия может дестабилизировать Молдавию сейчас?

По мнению экспертов ISW, Молдавия в 2024 году похожа на Украину в период с 2014 по февраль 2022 года, и в обоих государствах Кремль применил элементы своей программы гибридной войны.

Поэтому президентские выборы в Молдавии и референдум о вступлении в ЕС имеют критическое значение для усилий Кремля по сохранению своего влияния на страну.

В частности, ISW считает, что в долгосрочной перспективе Москва может попытаться повлиять на парламентские выборы летом следующего года, чтобы избрать дружественных России политиков, которые могут сорвать вступление Молдавии в ЕС.

Кроме того, Москва может проанализировать и использовать информацию, полученную в ходе голосования в октябре 2024 года, чтобы лучше подготовить своих кандидатов.

Россия также может использовать свои военные связи и связи в сфере безопасности с Приднестровьем, чтобы повлиять на будущие переговоры или даже вторгнуться и оккупировать всю территорию Молдавии.

ISW утверждает, что угроза вторжения в настоящее время крайне низка, поскольку Москве пришлось бы перебросить значительное количество сил, что крайне маловероятно, поскольку основное внимание России в настоящее время сосредоточено в Украине.

"Военный конфликт крайне маловероятен в ближайшем будущем. У России сейчас нет ни сил, ни средств, необходимых для военной угрозы Молдавии. Но эти условия могут измениться в будущем - все зависит от ситуации на поле боя в Украине", - заключила Харвард.