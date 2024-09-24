Новые удары России по Запорожью

By Euronews

В Белгородской области России ранее погибли три человека, в том числе подросток

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Один человек погиб и 9 пострадали в результате российского обстрела города Запорожье в ночь на вторник. По данным местных властей, взрывами управляемых авиабомб повреждены четыре десятка зданий — как в частном секторе, так и многоэтажных. Позже одну неразорвавшуюся бомбу обнаружили и уничтожили сапёры.

В Белгородской области России утром во вторник была объявлена ракетная тревога. Ранее, в понедельник, по данным властей, жертвами украинских обстрелов стали три человека, в том числе подросток, четверо пострадали. Всего было выпущено более 120 снарядов и 35 беспилотников.