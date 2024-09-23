Поддержат ли США "План победы" Зеленского?

By Euronews

В ходе визита в США президент Украины Зеленский представит свой "План победы". СМИ сообщают о деталях плана, а эксперты рассуждают о его реализации.

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Президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США, чтобы заручиться поддержкой своего "Плана победы". Он направлен на то, чтобы положить конец российскому вторжению в его страну.

План, как сообщают СМИ, требует серьезных обязательств со стороны западных союзников. В частности, разрешения на использование ракет большой дальности на российской территории с целью разрушения военной инфраструктуры РФ.

До сих пор Лондон и Вашингтон отклоняли эту просьбу из-за опасений большей эскалации. Украина заявляет, что в результате ее армия оказалась в крайне невыгодном положении.

Майкл Киммейдж, профессор Католического университета Америки:"Я думаю, что некоторые из установленных ограничений, вероятно, так и останутся. И я полагаю, что Зеленский, вероятно, знает, что это за ограничения, и как трудно и медленно "сдвинуть" Байдена. Но с точки зрения переговоров, возможно, если вы оказываете сильное давление, вы получаете не все, о чем просите, но кое-что вы получаете".

План, вероятно, также будет включать западные гарантии безопасности. Кроме того, в него, по данным СМИ, входит продолжение наступления в Курской области России — как фактор усиления украинских позиций на потенциальных переговорах.

Майкл Киммейдж, профессор Католического университета Америки:"Думаю, мы очень, очень далеки от каких-либо переговоров по той простой причине, что Россия сейчас так же агрессивна, если не более, чем в начале войны. То есть Россия не умерила свой пыл. Она продолжает наступать в Донбассе. Всего пару дней назад Путин объявил об увеличении численности российских войск. Россия вкладывает огромные средства в свой оборонно-промышленный потенциал. Так что Украина сталкивается с крайне агрессивной Россией".

Шона Марей, Euronews:"Как говорил президент Зеленский, никто не хочет мира больше, чем украинцы. Учитывая нынешнюю ситуацию на поле боя, с истощенной армией, и постоянные просьбы о предоставлении оружия, ограничения на его использования являются неприемлемыми. По словам Зеленского, его "план победы должен решить эти проблемы".