Киев проверяет "красные линии" России, нанося удары по ее оружейным складам

В течение четырех дней Украина нанесла удары по трем складам оружия в России, уничтожив, по сообщениям, десятки тысяч тонн боеприпасов.

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За последнюю неделю Украина в течение четырех дней нанесла удары по трем российским складам боеприпасов, причем все из оружия отечественного производства.

Эти удары многие считают демонстрацией Киевом своей способности наносить удары по целям в глубине России и призывают западных союзников снять ограничения на использование поставленных ракет, а также проверяют предполагаемые "красные линии" Москвы.

В прошлую среду Украина нанесла удар по складу в Торопце, в Тверской области России. Разведывательный центр Сил обороны Эстонии заявил, что в результате удара взорвалось 30 000 тонн различных боеприпасов, отметив, что размер взрыва был равен одновременному подрыву 750 000 артиллерийских снарядов.

Это означает, что в результате атаки было уничтожено достаточно российских боеприпасов, чтобы повлиять на российские операции в ближайшие месяцы, подсчитали в Институте изучения войны.

Министерство обороны Великобритании обнародовало свою собственную оценку, добавив, что Торопецкий склад является одним из важнейших в России. Отремонтированный в 2018 году, он напрямую поддерживал операции Москвы в Украине.

В своей обновленной разведывательной информации за выходные министерство обороны Великобритании заявило, что недавняя модернизация здесь была связана с тем, что старые взрывчатые вещества, хранившиеся в плохих условиях, привели к серии взрывов на различных других складах в прошлом.

Но учитывая, что взрыв в Торопце вызвал силу, эквивалентную слабому землетрясению, весьма вероятно, что плохое хранение боеприпасов вызвало цепную реакцию каскадных детонаций в системе бункеров.

Затем, в субботу, киевские войска нанесли удар по складу в Октябрьском, примерно в 16 километрах к югу от Торопца, и еще по одному складу в Тихорецке в Краснодарском крае.

Генштаб Украины сообщил, что на момент удара в арсенале Тихорецка находилось не менее 2 000 тонн боеприпасов, включая оружие, предоставленное Северной Кореей. Киев заявил, что это один из трех крупнейших складов боеприпасов в России и "одно из ключевых хранилищ в системе материально-технического обеспечения российских вооруженных сил".

Американский аналитический центр "Центр стратегических и международных исследований" в феврале заявил, что Тихорецк - один из нескольких российских складов боеприпасов, которые были расширены, чтобы хранить боеприпасы ближе к линии фронта.

Что использовала Украина для нанесения ударов по российским складам оружия?

В своем вечернем обращении президент Владимир Зеленский признал, что Украина использовала оружие отечественного производства.

"Поврежден еще один арсенал в России, и это был значительный арсенал для оккупанта", - сказал он.

"Служба безопасности Украины хорошо поработала и над другим арсеналом российских войск. Это были склады российских тактических ракет и управляемых авиабомб - всего того, что Россия использует для терроризирования наших городов, наших позиций".

Зеленский не уточнил тип оружия, использованного Украиной.

Россия прокомментировала атаку, сказав, что украинские беспилотники были перехвачены. Губернатор Краснодарского края заявил, что обломки беспилотника вызвали пожар, который "перекинулся на взрывоопасные предметы" и привел к детонации. Жители близлежащих домов были эвакуированы.

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В понедельник министр обороны Украины заявил, что за последний год Киев уничтожил или повредил более 200 военных объектов в России, используя так называемую технологию "роя беспилотников".

"Сегодня украинские беспилотники пролетают более 1000 километров, достигая Мурманска и Поволжья, уничтожая российские нефтеперерабатывающие заводы и аэродромы", - пояснил Рустем Умеров.

Стратегия Украины в отношении БПЛА, особенно когда они запускаются вглубь российской территории, также призвана показать союзникам Киева на Западе, что их опасения по поводу эскалации довольно преувеличены с точки зрения Киева, включая угрозы Кремля о тотальной войне с НАТО в ответ.

Украина уже неоднократно пересекала эти "красные линии", например, частично уничтожив российский Черноморский флот.