Турция протестует против нарушения территориальных вод

By Euronews

Греческие моряки, преследовавшие контрабандистов, один раз даже высадились на турецком берегу

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Турция выразила протест Греции по поводу нарушения территориальных вод: в Анкаре заявили, что речь идёт минимум о двух случаях, которые засняли очевидцы.

В пятницу катер греческой береговой охраны преследовал надувную лодку с контрабандистом, который до этого успел высадить нелегалов на греческом острове. В погоне корабль зашёл далеко в территориальные воды Турции, и развернулся меньше чем в сотне метров от турецкого берега неподалёку от Бодрума.

А за неделю до того греки даже кратковременно высадились на сушу в провинции Мугла, но всё же не стали преследовать нарушителя на турецкой территории, зато забрали его лодку и вместе с ней ушли обратно.

Позже турецкие власти сообщали, что задержали одного из преступников, которых преследовали греческие моряки.

В Афинах в ответ на турецкий демарш сообщили, что согласны с недопустимостью таких инцидентов и пообещали впредь не допускать подобного.