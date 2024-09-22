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Война в Украине: еще одна ночная атака РФ на Харьков

Последствия удара по Харькову
Последствия удара по Харькову Авторское право AP/AP
Авторское право AP/AP
By Euronews
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Повреждены 18 жилых домов, более 20 человек пострадали.

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В ночь на воскресенье российские силы вновь нанесли удары по Харькову.

В результате обстрела управляемыми авиабомбами повреждены 18 многоэтажных жилых домов, 21 человек пострадал, в том числе трое несовершеннолетних.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что за последнюю неделю Россия применила против Украины более 900 управляемых авиационных бомб, около 400 дронов "шахед" и почти 30 ракет различных типов.

В результате атаки российских дронов в ночь на воскресенье повреждена энергетическая инфраструктура в Полтавской области. Из-за обстрела силами РФ территории шахты в Донецкой области возник пожар, погибли две работницы.

В Минобороны РФ в воскресенье заявили о новых ударах по объектам энергетики Украины, которые, как говорится в заявлении, обеспечивают работу оборонного сектора, и по инфраструктуре военных аэродромов.

В Херсонской области несколько мирных жителей получили ранения в результате российских обстрелов.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не будет участвовать во втором саммите мира, который по ее словам "преследует все ту же цель — протащить абсолютно нежизнеспособную "формулу Зеленского". В Кремле заявляют о готовности к обсуждению "действительно серьезных предложений, учитывающих ситуацию "на земле".

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