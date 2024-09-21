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Россия перехватила более 100 украинских беспилотников

Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
Авторское право AP/Russian Defense Ministry Press Service
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Украинские СМИ сообщают о поражении дронами СБУ инфраструктуры военного аэродрома "Шайковка" в Калужской области. Кроме того пожары возникли на складах боеприпасов в Краснодарском крае и Тверской области

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Министерство обороны России заявило, что в субботу над территорией России и оккупированного Крыма было перехвачено более 100 украинских беспилотников.

В результате атаки загорелся склад боеприпасов на юго-западе Краснодарского края, что привело к взрывам.

Вскоре после этого была закрыта крупная автомагистраль и проведена эвакуация, но никто, по сообщениям, не пострадал.

Кроме того, как сообщают украинские СМИ, дроны СБУ поразили инфраструктуру военного аэродрома "Шайковка" в Калужской области и склад боеприпасов в Тверской области.

Тем временем в Украине по меньшей мере 17 человек получили ранения в результате российского обстрела Харькова и Днепра.

Бои между российскими и украинскими войсками также продолжаются и на территории России.

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых, как утверждается, запечатлены самолеты, уничтожающие скопления живой силы и техники Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.

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