Война в Украине: удары по Одессе и пожары на складах боеприпасов в России

By Euronews

Владимир Зеленский отправляется на следующей неделе в Вашингтон, чтобы снова запросить разрешения бить западным оружием вглубь России

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В результате ударов российских ракет по украинскому городу Одесса пострадали четыре человека, были повреждены портовая и гражданская инфраструктура, а также судно под флагом Антигуа и Барбуда.

Одесса и другие южные районы Украины регулярно становятся объектами атак российских ракет и беспилотников.

Согласно независимым подсчетам новостного сайта Mediazona, в Украине погибло более 70 000 военных российской армии. Правда, украинский генштаб настаивает на том, что Россия потеряла более 600 000 военнослужащих с начала полномасштабного вторжения.

В следующий четверг президент Украины Зеленский отправится в Вашингтон для переговоров с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

Ожидается, что он будет настаивать на том, чтобы США разрешили Украине использовать предоставленное Западом оружие для нанесения ударов вглубь территории России.

Американские чиновники заявили, что они попросили Украину более четко сформулировать свои боевые задачи, если администрация одобрит ослабление ограничений на оружие дальнего радиуса действия.

По последним данным, в результате ударов украинских беспилотников начались пожары на складах боеприпасов в Краснодарском крае России и недалеко от города Торопца в Тверской области. Это уже второй за неделю удар по Торопцу.