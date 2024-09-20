Португалия: день национального траура в память о жертвах пожара

By Euronews

Более 2400 человек борются с огнём на материковой части Португалии, где всё ещё бущуют два крупных пожара. С воскресенья в стране выгорело более 121 000 гектаров земли. Погибли 5 человек.

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Более 2400 человек мобилизованы в Португалии для борьбы с огнём: два пожара все еще бушуют в Кастро-Дайре. Именно на эти инциденты направлено больше всего ресурсов. Более 700 пожарных задействованы в Саутело, 86 - в Мосао. Остальные сотрудники продолжают контролировать и наблюдать за пожарами, находящимися в процессе ликвидации.

Крупные пожары в районе Авейру были полностью локализованы. В эту пятницу начнется демобилизация воздушных средств, предоставленных Европейским союзом.

Погодные условия помогают пожарным бороться с огнем, и сейчас ситуация намного спокойнее, чем в последние дни.

Эта пятница - день национального траура, объявленного правительством в память о жертвах пожаров, охвативших в основном север и центр страны. По официальным данным, погибли 5 человек, 161 пострадал, 12 из них - серьезно.

Похороны трёх пожарных из Вила-Нова-де-Оливейринья в Табуа состоятся в субботу.

По данным европейской системы Copernicus, площадь сгоревших территорий на материковой части Португалии составляет более 121 000 гектаров. На севере и в центре страны сгорело более 100 000 гектаров, что соответствует 83% всей сгоревшей площади.

В четырех районах действует "жёлтое предупреждение" из-за дождя

В четырех районах материковой части Португалии сегодня (до 15:00) действует предупреждение о жёлтом уровне опасности из-за возможности сильных дождей и гроз.

IPMA также предупреждает о риске, связанном с возможными оползнями в местах, где недавно были пожары.

"Эта череда событий, а также сильные дожди в течение следующих нескольких дней в регионах, которые остались уязвимыми после недавних пожаров, с последующей потерей растительного покрова, повышают риск, связанный с потенциальными оползнями", - предупреждает IPMA в своем заявлении.

"Передовая практика советует воздержаться от ненужных вмешательств".

Пять дней спустя министр внутренних дел Португалии рассказала о пожарах, сообщив, что будет подготовлен отчет о ситуации, и только после его завершения она обсудит проблему и любые неудачи или ошибки в борьбе с пожарами.

"В настоящее время пожары все еще продолжаются, поэтому в конце, когда мы займемся ликвидацией последствий, когда подведем итоги, мы подготовим отчет и, как всегда, все будем в вашем распоряжении, чтобы уточнить, были ли ошибки, все ли прошло хорошо, но на это тоже нужн время", - заявила Маргарида Бласко.

Она также объяснила своё молчание в последние несколько дней тем, что следовала советам властей, "чтобы не было неуместных и ненужных вмешательств в действия пожарных на местах".

"Передовая практика советует не допускать ни ненужного вмешательства в оперативную обстановку, ни неуместного вмешательства и присутствия как на месте действий, так и в коммуникационном контексте, поскольку сейчас самое время доложить о ситуации, дать своевременные и необходимые разъяснения и рекомендации населению", - подчеркнула она.