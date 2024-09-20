NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Португалия: день национального траура в память о жертвах пожара

В Португалии объявлен день национального траура в память о жертвах пожара
В Португалии объявлен день национального траура в память о жертвах пожара Авторское право Bruno Fonseca/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Bruno Fonseca/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied
Эта статья была первоначально опубликована на португальском языке

Более 2400 человек борются с огнём на материковой части Португалии, где всё ещё бущуют два крупных пожара. С воскресенья в стране выгорело более 121 000 гектаров земли. Погибли 5 человек.

РЕКЛАМА

Более 2400 человек мобилизованы в Португалии для борьбы с огнём: два пожара все еще бушуют в Кастро-Дайре. Именно на эти инциденты направлено больше всего ресурсов. Более 700 пожарных задействованы в Саутело, 86 - в Мосао. Остальные сотрудники продолжают контролировать и наблюдать за пожарами, находящимися в процессе ликвидации.

Крупные пожары в районе Авейру были полностью локализованы. В эту пятницу начнется демобилизация воздушных средств, предоставленных Европейским союзом.

Погодные условия помогают пожарным бороться с огнем, и сейчас ситуация намного спокойнее, чем в последние дни.

Эта пятница - день национального траура, объявленного правительством в память о жертвах пожаров, охвативших в основном север и центр страны. По официальным данным, погибли 5 человек, 161 пострадал, 12 из них - серьезно.

Похороны трёх пожарных из Вила-Нова-де-Оливейринья в Табуа состоятся в субботу.

По данным европейской системы Copernicus, площадь сгоревших территорий на материковой части Португалии составляет более 121 000 гектаров. На севере и в центре страны сгорело более 100 000 гектаров, что соответствует 83% всей сгоревшей площади.

В четырех районах действует "жёлтое предупреждение" из-за дождя

В четырех районах материковой части Португалии сегодня (до 15:00) действует предупреждение о жёлтом уровне опасности из-за возможности сильных дождей и гроз.

IPMA также предупреждает о риске, связанном с возможными оползнями в местах, где недавно были пожары.

"Эта череда событий, а также сильные дожди в течение следующих нескольких дней в регионах, которые остались уязвимыми после недавних пожаров, с последующей потерей растительного покрова, повышают риск, связанный с потенциальными оползнями", - предупреждает IPMA в своем заявлении.

"Передовая практика советует воздержаться от ненужных вмешательств".

Пять дней спустя министр внутренних дел Португалии рассказала о пожарах, сообщив, что будет подготовлен отчет о ситуации, и только после его завершения она обсудит проблему и любые неудачи или ошибки в борьбе с пожарами.

"В настоящее время пожары все еще продолжаются, поэтому в конце, когда мы займемся ликвидацией последствий, когда подведем итоги, мы подготовим отчет и, как всегда, все будем в вашем распоряжении, чтобы уточнить, были ли ошибки, все ли прошло хорошо, но на это тоже нужн время", - заявила Маргарида Бласко.

Она также объяснила своё молчание в последние несколько дней тем, что следовала советам властей, "чтобы не было неуместных и ненужных вмешательств в действия пожарных на местах".

"Передовая практика советует не допускать ни ненужного вмешательства в оперативную обстановку, ни неуместного вмешательства и присутствия как на месте действий, так и в коммуникационном контексте, поскольку сейчас самое время доложить о ситуации, дать своевременные и необходимые разъяснения и рекомендации населению", - подчеркнула она.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Жители Португалии страдают от последствий пожаров

В Португалии борьбу с огнем ведут 4000 пожарных

Премьер Албании: "Сделка по мигрантам распространяется только на Италию"

пожары пожарные Португалия