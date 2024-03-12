Китай, Россия и Иран проводят военно-морские учения

Почти недельные манёвры проходят в Оманском заливе на фоне напряжённости в регионе, включая войну в Газе и атаки йеменских хуситов в Красном море.

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ВМС Китая, России и Ирана проводят совместные учения в Оманском заливе, которые продлятся до пятницы, сообщили военные ведомства и официальные СМИ трёх стран, добавив, что их цель – усиление безопасности морской торговли.

В качестве наблюдателей в них также принимают участие Объединённые Арабские Эмираты, Индия, Казахстан и другие страны.

В манёврах задействованы эсминцы и фрегаты с управляемыми ракетами – всего более 20 кораблей.

В последние годы Тегеран активизировал военное сотрудничество с Пекином и Москвой на фоне нового витка напряжённости в отношениях с Западом. Дроны иранского производства сейчас используются в войне против Украины.

В Оманском заливе с 2019 года произошла серия нападений на танкеры, в которых США обвиняют Иран.

Пятая часть всей продаваемой нефти проходит через Ормузский пролив, узкую водную артерию, соединяющую Персидский залив с Оманским.