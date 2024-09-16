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Взрыв в центре Кёльна: «Признаков терроризма нет»

Утром оцепление было снято
Утром оцепление было снято Авторское право Matthias Schrader/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Matthias Schrader/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Euronews
Опубликовано
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Два человека пострадали в результате взрыва в ночном клубе; полиция не нашла признаков терроризма

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Два человека пострадали, из них один серьёзно, в результате взрыва в центре Кёльна. Инцидент произошёл в ночь на понедельник в одном из ночных клубов. Полиция оцепила район, куда прибыли значительные силы правопорядка. Утром, однако, оцепление было снято, а движение по прилегающим улицам восстановлено.

В полиции заявили, что взрыв — дело рук злоумышленников, но подчеркнули, что признаков терроризма не обнаружено. Сейчас расследование продолжается, специалисты изучают кадры с камер наблюдения и опрашивают свидетелей.

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