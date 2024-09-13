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Политика и религия: две вещи совместные?

Женщина зажигает свечу во время рождественской божественной литургии в греческой православной церкви Панагия (Дева Мария) Капникарея в Афинах, 25/12/2023
Женщина зажигает свечу во время рождественской божественной литургии в греческой православной церкви Панагия (Девы Марии) Капникарея в Афинах, 25/12/2023 Авторское право AP/Michael Varaklas
Авторское право AP/Michael Varaklas
By Alessio Dell'Anna
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

"Люди с правыми взглядами с большей вероятностью выберут лидера, разделяющего их религиозные убеждения", - сообщили Euronews в исследовательском центре Pew Research Centre

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Около 84% населения Земли исповедует ту или иную религию. По данным исследовательского центра Pew Research Centre, к 2060 году эта цифра вырастет до 87,6%.

Американский аналитический центр недавно опубликовал исследование по 35 странам, показавшее, что религиозная ориентация политических лидеров по-прежнему имеет большое значение для избирателей и их выбора.

Страны, в которых связь между религией и политикой кажется более тесной - это, согласно исследованию Pew, все азиатские.

Бангладеш (91%), Индонезия (90%) и другие возглавляют таблицу, за ними следуют несколько африканских стран.

Но во многих европейских странах и на Ближнем Востоке показатели чрезвычайно высоки.

Например, в Турции 69 % респондентов считают важным, чтобы их лидер разделял те же религиозные убеждения. В Израиле этот показатель составляет 55 %.

Самые высокие показатели в Европе сосредоточены на востоке: Польша (52 %), Греция (42 %) и Венгрия (40 %).

Самые низкие - в Западной и Северной Европе.

В Нидерландах только 15 % респондентов считают, что их руководитель должен придерживаться той же религии, во Франции - 17 %, в Испании - 18 %, в Великобритании - 22 %, в Германии - 23 %.

Самый высокий процент среди крупнейших экономик Европы - в Италии: 30%.

Правые избиратели чаще делают выбор в пользу религии

"Мы видим в США, что часто религиозная идентичность или религиозная практика людей связана с их политическими взглядами или политической идентичностью, и мы видим это в других странах мира, - сказал Euronews старший старший научный сотрудник Pew Research Centre Джонатан Эванс. - Мы обнаружили, что между восточной и западной Европой существует разрыв по ряду вопросов, и мы обнаружили, что люди в восточной Европе чаще придерживаются некоторых из этих религиозных взглядов, говоря, что религия очень важна в их жизни".

Эванс добавляет, что люди, относящие себя к правым идеологическим группам, чаще, чем левые или центристы, говорят, что религиозные убеждения и качества их лидера важны:

"Люди, относящие себя к правому концу политического спектра, чаще говорят такие вещи, как "Важно, чтобы мой лидер имел религиозные убеждения, совпадающие с моими, или имел сильные религиозные убеждения, даже если они отличаются от моих собственных". Хотя это не обязательно верно в каждой отдельной стране, мы видим общую закономерность".

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