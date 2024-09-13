NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

В Мадриде прошли переговоры контактной группы по Газе

Участники переговоров в Мадриде
Участники переговоров в Мадриде Авторское право Paul White/AP Photo
Авторское право Paul White/AP Photo
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

В Мадриде встретилась Арабско-Исламская контактная группа по мирному урегулированию в секторе Газа. Обсуждалось решение "Два государства для двух народов".

РЕКЛАМА

В Мадриде прошел очередной раунд мирных переговоров по Газе с участием лидеров стран Ближнего Востока и Европы. Израиль на встрече не присутствовал.

По их итогам испанские власти заявили о необходимости решения "Два государства для двух народов" — то есть поддержки суверенитета Палестины.

"Путь вперед очевиден: реализация решения о двух государствах — единственный способ обеспечить справедливый и прочный мир в регионе путем мирного и безопасного сосуществования Государства Палестина и Государства Израиль", — сказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

По словам главы испанского МИД, для этого необходимы "решительные действия" и постановка строгих сроков.

Испания — вместе с Норвегией и Ирландией — формально признала Палестинское государство 28 мая 2024 года.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Украина: эвакуация из Донецкой области

Новые атаки ВСУ в Курской области РФ

Политика и религия: две вещи совместные?

Ближний Восток Испания Сектор Газа