В Мадриде прошли переговоры контактной группы по Газе

By Euronews

В Мадриде встретилась Арабско-Исламская контактная группа по мирному урегулированию в секторе Газа. Обсуждалось решение "Два государства для двух народов".

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В Мадриде прошел очередной раунд мирных переговоров по Газе с участием лидеров стран Ближнего Востока и Европы. Израиль на встрече не присутствовал.

По их итогам испанские власти заявили о необходимости решения "Два государства для двух народов" — то есть поддержки суверенитета Палестины.

"Путь вперед очевиден: реализация решения о двух государствах — единственный способ обеспечить справедливый и прочный мир в регионе путем мирного и безопасного сосуществования Государства Палестина и Государства Израиль", — сказал министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.

По словам главы испанского МИД, для этого необходимы "решительные действия" и постановка строгих сроков.

Испания — вместе с Норвегией и Ирландией — формально признала Палестинское государство 28 мая 2024 года.