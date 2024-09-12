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Визит Жозепа Борреля в Ливан

Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель Авторское право Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved
Авторское право Hussein Malla/Copyright 2024 The AP. All right reserved
By Euronews
Опубликовано Последние обновления
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Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель прибыл в Бейрут для обсуждения ситуации в секторе Газа

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель прибыл в Ливан с тем, чтобы использовать возможность обсудить все аспекты войны между Израилем и ХАМАС, а также более широкие политические вопросы с региональными лидерами. Он посетил штаб-квартиру ООН и встретился с миротворцами ЕС.

В прошлом Боррель критиковал израильское правительство за войну в секторе Газа, заявляя, что кризис на палестинской территории был человеческой трагедией.

Двустороннее сотрудничество, внутренние и региональные проблемы, вызывающие беспокойство, также, как сообщается, будут частью обсуждений во время его визитов. Бейрут - один из этапов турне, в ходе которого Боррель также посетил Египет.

Согласно сделанному для СМИ заявлению, он вновь подчеркнет необходимость продвижения дипломатических усилий с региональными лидерами для достижения мира в конфликте.

Согласно резолюции ЕС, поддержка блоком ливанского народа и дипломатическое решение имеют жизненно важное значение для восстановления стабильности, а также полного прекращения военных действий между Израилем и "Хезболлах".

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