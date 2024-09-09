"Партия европейских левых" раскололась

Покинувшие ряды "Партии европейских левых" союзы создали "Европейский левый альянс за планету и людей", который планирует расширяться в Центральной и Восточной Европе.
Европейские левые раскололись на две части. От объядинявшей левые партии из 27 стран ЕС "Партии европейских левых" (Party of the European Left, PEL) отделилась часть, которая планирует расширяться в Центральной и Восточной Европе.
"Партия европейских левых" связана с фракцией "Левые" в Европарламенте, но не зависит от нее. Теперь она включает в себя 23 национальных партии, в том числе греческую СИРИЗА и немецкую "Левую партию" (Die Linke), и имеет всего пять евродепутатов.
Финский "Левый союз" (Vasemmistoliitto), португальский "Левый блок" (Bloco de Esquerda), датский "Единый список" (Endheslisten) и "Непокорная Франция" вышли из партии и присоединились к шведской "Левой партии" (Vansterpartiet), польской "Левые вместе" (Razem) и испанской "Мы можем" (Podemos), создав так называемый "Европейский левый альянс за планету и людей", который с семью партиями и 18 евродепутатами теперь ожидает одобрения со стороны Управления по делам европейских политических партий.
"Мы уже начинаем расширяться на восток, потому что в дополнение к партиям, которые уже были [объединены по ценностям и миссии], присоединилась польская Razem, и мы считаем это важным", — сказала в интервью Euronews сопредседатель нового лево-зеленого альянса, португальский евродепутат Катарина Мартинш, добавив, что к ним готовы присоединиться и другие партии.
Как сообщили Euronews несколько источников, приглашения присоединиться получили люксембургские и немецкие левые, а также ряд партий из стран Центральной и Восточной Европы.
"Силы в Центральной и Восточной Европе растут, и им нужна семья, — заявила шведский евродепутат Малин Бьорк. — Наша платформа будет очень актуальна в Центральной и Восточной Европе [в ближайшие годы]".
Немецкая "Левая партия" не исключила возможности присоединения к альянсу. "Все вопросы, связанные с созданием новой левой партии, будут решаться "Левой партией" в установленном порядке", — сообщили Euronews в офисе евродепутата Мартина Ширдевана.
Люксембургская партия "Левые", с другой стороны, открыта для присоединения к европейской партии, выступающей за мир, экологическую устойчивость и социальную справедливость, но ей необходимо ознакомиться с принципами и условиями, на которых будет действовать новая европейская партия, заявили ее представители.
"Этот вопрос будет обсуждаться на следующем заседании Совета в сентябре, где мы решим, рассматривать ли вопрос о членстве в Европейском левом альянсе или нет", — добавили они, надеясь, что обе партии в конечном итоге найдут способ снова объединиться.
Новая партия, старые разногласия
В преддверии европейских выборов некоторые бывшие члены "Партии европейских левых" решили сформировать собственную платформу с такими партиями, как хорватская "Мы можем!" (Mozemo!) или ирландская "Шинн Фейн" (Sinn Féin), из-за разногласий с давними членами по союзу, например, из-за их позиции по войне в Украине.
Однако создание новой европейской партии стало неожиданностью для председателя Вальтера Байера (Коммунистическая партия Австрии).
"Даже если мы не согласны [по некоторым вопросам], это повод для продолжения диалога, а не для разрыва и прекращения общения друг с другом, потому что нам также необходимо единство в европейской политике безопасности", — заявил он.
Однако для тех, кто ушел, раскол — это формализация давних различий в позициях между теми, кто остался, и новой когортой альянса "зеленых" и левых.
"Альянс действительно вырос из необходимости иметь платформу, которая была бы зеленой, феминистской и левой, — говорит Бьорк. — Мы не закрываем двери для других партий с сильной экологической перспективой, сильной феминистской перспективой, против [поддержки] войны в Украине [с военной поддержкой]".
Байер сожалеет об этом шаге, указывая на рост ультраправых и необходимость оставаться более сплоченными, чем когда-либо, и ожидает, что их оставшиеся члены останутся вместе.
"Я не хочу играть в эту игру: эти здесь, а эти там, потому что, в конце концов, мы хотим сотрудничать с этими партиями, а также с новой партией, когда она появится", — добавил Байер.