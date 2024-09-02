7 стран не получили денег из постковидного Фонда ЕС

Страны ЕС, получившие средства из Фонда восстановления ЕС после пандемии, отстают от графика проведения реформ, а ряд государств-членов до сих пор не получили из него ни единого евро, говорится в докладе Европейской счётной палаты.

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Семь государств-членов ЕС не получили ни единого евро из Фонда помощи после пандемии.

Европейский Фонд восстановления и повышения устойчивости (RRF), созданный в 2021 году, - это пакет финансирования в размере почти 724 миллиардов евро в форме грантов и кредитов, призванный помочь странам Евросоюза оправиться от пандемии COVID-19.

Но за три с лишним года Венгрия, Швеция, Нидерланды, Бельгия, Финляндия, Ирландия и Польша так и не получили доступа к средствам. Об этом говорится в отчёте Европейской счётной палаты.

Два государства до сих пор не подписали "операционное соглашение" - самый первый шаг, который требуется для запуска механизма.

Для разблокировки средств каждая из стран должна предоставить дорожную карту реформ и инвестиций. Так, Венгрия обязалась выполнить 27 “сверхзадач” по борьбе с коррупцией и укреплению независимости судебной власти. Но Будапешт не выполнил их в полной мере.

В случае с Нидерландами, речь идёт скорее о неблагоприятном стечении обстоятельств.

Ивана Малетич, Европейская счётная палата:

"В Нидерландах это связано с политической ситуацией, сменой правительства. политическая ситуация и сменилось правительство. Там не было возможности реализовать план восстановления и повышения устойчивости. Для этого нужен политический консенсус и поддержка правительства. И Нидерланды ждали, когда ситуация стабилизируется".

Что касается Бельгии, Финляндии, Ирландии и Польши - их заявки были поданы с опозданием и всё еще находятся на рассмотрении Еврокомиссии.

К концу 2023 года государствам-членам было выделено около 182 миллиардов евро. Каждая выплата была привязана к обозначенной в плане цели. Но в Европейской счётной палате отмечают, что страны-члены не поспевают с выполнением задач.

Ивана Малетич, Европейская счётная палата:

"Случается, что при реализации плана страны сталкиваются с множеством трудностей и препятствий. И, возможно, им не удастся завершить начатое к концу 2026 года. Они не реализуют проект целиком, хотя в 2023 году они уже получили средства на это".

По данным Палаты, примерно четверть реформ не проводится вовремя. При этом у Брюсселя нет полномочий на то, чтобы вернуть уже выделенные средства или приостановить финансирование, если страны отстают от графика.