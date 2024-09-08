Незабываемые моменты Паралимпийских играх в Париже

Около 4400 спортсменов из 184 стран приняли участие в 17-х Паралимпийских играх, в ходе которых было побито несколько рекордов и произошло множеством незабываемыз моментов

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Около 4400 спортсменов из 184 стран приняли участие в 17-х Паралимпийских играх. Они запомнились нам несколькими мировыми рекордами и множеством незабываемых моментов

Итальянский спортсмен сделал предложение руки и сердца после забега

Итальянский спортсмен Алессандро Оссола сделал предложение своей девушке Арианне Мандрадони на стадионе Stade France перед 40 000 зрителями после забега на дистанцию 100 м. Сначала она воскликнула «Ты сумасшедший!», но затем произнесла долгожданное «Да!».

« Временами она верила в меня больше, чем я сам в себя, и это поистине удивительно. «Ты можешь это сделать, ты можешь добиться успеха, ты можешь, ты можешь, ты можешь», - твердила она. Это то, что нужно каждому, и я надеюсь, что многие найдут такого человека, как она. Она - мой партнер... на всю жизнь», - сказал Оссола о своей будущей жене.

Italy's Alessandro Ossola asks her girlfriend to marry him after competing in the men's 100 m. T63 during the 2024 Paralympics, Sunday, Sept. 1, 2024, in Paris, France AP/Christophe Ena

Выжившая после нападения акулы завоевала две серебряные медали в плавании

Выжившая после нападения акулы завоевала две серебряные медали по плаванию

В 2023 году Али Трувит с другом ныряли с маской и трубкой в океане у британской заморской территории Теркс и Кайкос, когда акула набросилась на Трувит и укусила ее за левую ногу. Трувит проплыла почти 70 метров до лодки, после чего ее срочно доставили в больницу и самолетом переправили в США, где ей сделали три операции, в том числе ампутацию конечности.

Она вернула себе любовь к воде и начала снова плавать в домашнем бассейне на заднем дворе, где поборола страх и вернула контроль над собой, начав новый путь, который привел ее на Паралимпийские игры в Париже, где она завоевала две серебряные медали Паралимпийских игр и побила два американских рекорда всего за 48 часов.

Paralympic swimmer Ali Truwit practices at Chelsea Piers Athletic Club, Friday, Aug. 2, 2024, in Stamford, Conn AP/Julia Nikhinson

Марокканка Эль Идрисси в последний день паралимпиады побила мировой рекорд в марафоне

Марокканка Фатима Эззахра Эль Идрисси в последний день Паралимпийских игр побила мировой рекорд в женском марафоне для бегунов с нарушениями зрения.

29-летняя спортсменка финишировала в воскресенье с результатом 02 часа 48 минут и 36 секунд, побив почти на 6 минут предыдущий рекорд японки Мисато Мичишита, установленный в городе Хофу в декабре 2020 года.

Соотечественница Мерием Эн-Нурхи отстала чуть более чем на 9 минут, за ней финишировала испанка Елена Конгост, а Мичишита стала четвертой, отстав от победительницы почти на 15 минут.

Тунисец Важди Бухили выиграл марафон среди мужчин в категории T12.

Morocco's Fatima Ezzahra El Idrissi celebrates after winning the women's marathon T12 at the 2024 Paralympics, Sunday, Sept. 8, 2024, in Paris, France. AP/Thibault Camus

Самый молодой в истории чемпион Паралимпийских игр в мужском одиночном разряде

Японец Токито Ода стал самым молодым спортсменом, выигравшим мужской одиночный разряд, и завоевал титул чемпиона Паралимпийских игр по теннису на колясках, победив британца Альфи Хьюэтта со счетом 6:2, 4:6, 7:5.

«После того как я отбил его матч-пойнт, я сказал себе: „Я должен выиграть, я могу выиграть“», - сказал он. «После этого я начал играть действительно хорошо. Я просто играл в своем стиле».

18-летний спортсмен уже выиграл два турнира Большого шлема в 2024 году и теперь является самым молодым чемпионом Паралимпийских игр по теннису на колясках в мужском одиночном разряде.

Japan's Tokito Oda celebrates during the men's singles gold medal match of wheelchair tennis at the 2024 Paralympics, Saturday, Sept. 7, 2024, in Paris, France AP/Thibault Camus

Франция прерывает медальную неудачу в футболе на фоне Эйфелевой башни

Что может быть лучше, чем взять сладкий реванш и завоевать футбольное золото?

Мужская сборная Франции по футболу для слепых выиграла финал у Аргентины - страны, которой Франция проиграла финал Кубка мира по футболу в 2022 году. На этот раз хозяева победили Аргентину со счетом 3:2 по пенальти под светом Эйфелевой башни.

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Фредерик Виллеру, забивший решающий пенальти, сказал, что это «было похоже на сюжет фильма».

Франция также стала второй после Бразилии командой победившей на Паралимпийских играх в футбол слепых.

France and Argentina compete during the blind football gold medal match at the 2024 Paralympics, Saturday, Sept. 7, 2024, in Paris, France AP/Christophe Ena

Гонщик-колясочник выигрывает золото. Его жена комментировала это состязание

Еще одна история любви на Паралимпиаде. Канадский гонщик-колясочник Брент Лакатос выиграл золото в беге на 800 метров в категории T53, а его жена, паралимпиец Стефани Рид, в это время комментировала соревнования.

«Я только что комментировала, как мой муж выиграл золотую медаль на Паралимпийских играх», - написала она в социальных сетях.

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В Париже Лакатос завоевал свою 13-ю медаль на своих шестых Паралимпийских играх и второе золото после первого на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро.

Его жена Рид завоевала серебряные медали в прыжках в длину на Паралимпийских играх 2012 и 2016 годов.

Canada's Brent Lakatos competes in a men's 200-meter T53 heat at the 2012 Paralympics, Friday, Sept. 7, 2012, in London AP/Kirsty Wigglesworth

Первая медаль в истории паралимпийской команды беженцев

Первая медаль в истории для паралимпийской команды беженцев

Уроженка Афганистана Закия Худадду, первая афганская спортсменка по тхэквондо, вошла в историю, завоевав в Париже первую в истории медаль Паралимпийских игр для команды беженцев.

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Худадду завоевала бронзу в весовой категории до 47 кг, победив турчанку Экинчи Нурчихан. Когда прозвучал финальный сигнал в Гран-Пале в центре Парижа, Худадади закричала от радости, подбросив в воздух шлем и загубник.

«Это был сюрреалистический момент, мое сердце заколотилось, когда я поняла, что выиграла бронзу», - сказала Худадади, ее голос дрожал от волнения. «Я прошла через многое, чтобы попасть сюда. Эта медаль - для всех женщин Афганистана и всех беженцев мира. Я надеюсь, что однажды в моей стране наступит мир».

Zakia Khudadadi from the Paralympic Refugee Team, bottom, celebrates her bronze medal in Para Taekwondo during the Paralympic Games in Paris, Thursday, Aug. 29, 2024 AP/Madeleine Mertens

США завоевали третье подряд золото в мужском баскетболе на колясках

США завоевали третье подряд золото в мужском баскетболе на колясках

После триумфа на Олимпийских играх мужская сборная Америки по баскетболу подтвердила свое превосходство и на Паралимпийских играх, завоевав третье золото подряд.

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Джейк Уильямс набрал 26 очков в победной игре. США выйграйла у Великобритании со счетом 73 против 69.

Это три из трех побед США в баскетбольных играх после того, как мужчины и женщины выиграли захватывающие финалы против Франции на Олимпийских играх в прошлом месяце, также на арене Берси.

Steve Serio of the U.S., right, hugs teammate Brian Bell as they celebrate after winning the wheelchair basketball men's gold medal match at the 2024 Paralympics AP/Thomas Padilla

Каролина Гроот устанавливает новый стандарт в паралимпийском велоспорте

Каролина Гроот устанавливает новый стандарт в паралимпийском велоспорте

27-летняя голландская велосипедистка не только завоевала первое золото Паралимпийских игр 2024 года в Париже, но и побила мировой рекорд в категории C5, финишировав за 35,390 секунды, опередив французскую велосипедистку Мари Патуйе и канадку Кейт О'Брайен.

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C1 - C5 - это классификация пара-велосипедов для спортсменов с физическими нарушениями, которые затрагивают состояние ног, рук и/или туловища, вызывая проблемы с функциональностью, но которые могут использовать стандартный велосипед.

Netherlands' Caroline Groot reacts as she wins the gold medal in the Women's C4-5 500m Time Trial final Thursday, Aug. 29, 2024 in Saint-Quentin-en-Yvelines, outside Paris AP/Thibault Camus

Соарес да Силва побила 29-летний мировой рекорд в беге на 400 м

Соарес да Силва побила мировой рекорд 29-летней давности в беге на 400 м

Бразильянка Раяне Соарес да Силва выиграла финальный забег на 400 м в категории T13 и побила рекорд, который продержался 29 лет.

Она финишировала на дорожке Stade de France с невероятным результатом 53,55, побив предыдущий рекорд 54,56, установленный американкой Марлой Руньян в Лос-Анджелесе в 1995 году.

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Несмотря на потрясающий результат, Соарес сказала, что не была сильно удивлена: «Я готовилась к этому», - заявила она. «Мои показатели на дистанциях 400 и 200 метров были хорошими на тренировках».