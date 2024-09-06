Спорт и тренировки во время войны

By Euronews

Украинские параолимпийцы рассказали Euronews о трудностях тренировок в военное время

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Российские удары разрушили или повредила около 500 паралимпийских спортивных сооружений в Украине. Война вынудила десятки украинских спортсменов либо покинуть страну, либо тренироваться в невероятно сложных условиях.

Тем не менее, паралимпийская команда Украины невероятно хорошо выступает в Париже и может даже показать в медальном зачёте такой же результат, как в 2020 году в Токио.

Впервые в форме украинских спортсменов был представлен и зелёный цвет наряду с обычными жёлтым и голубым - это дань уважения солдатам на передовой.

Прыгун в длину Александр Литвиненко завоевал бронзовую медаль. Он уехал из Одессы сразу после начала войны, опасаясь оккупации. Литвиненко нашел убежище в деревне в регионе, где не было ничего для тренировок, кроме турника на детской площадке.

Ситуация усугублялась сильной жарой, а электричества не было, и кондиционеры не работали. Ночной сон постоянно прерывал оглушительный шум от взрывов падающих бомб.

Пловец Антон Кол завоевал бронзовую и серебряную медали. Он из Днепра, еще одного города, пострадавшего от массированных обстрелов. Когда Россия нанесла удар по двум паралимпийским объектам в Днепре, Антон шел по улице со своим сыном.

Он обещает вернуться, как только игры закончатся.

"Я люблю свой город, я должен быть там", — говорит Антон.

В Днепре он намерен помогать реабилтировать людей с ампутированными конечностями.

"Я хочу показать им, что жизнь продолжается. Даже после этого", — говорит он.

Украина привезла на Парижские Паралимпийские игры в общей сложности 141 спортсмена. Команда соревнуется в 17 видах спорта из 22 и по числу медалей стабильно занимает место в первой десятке.