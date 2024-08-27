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Паралимпийские игры: на волне олимпийского энтузиазма и под солидной охраной

Сотрудники полиции патрулируют улицу возле Эйфелевой башни накануне церемонии открытия Паралимпийских игр, 27 августа 2024 г.
Сотрудники полиции патрулируют улицу возле Эйфелевой башни накануне церемонии открытия Паралимпийских игр, 27 августа 2024 г. Авторское право Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Thomas Padilla/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и EBU, АР
Опубликовано
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Энтузиазм, охвативший Францию во время летней Олимпиады, перекинулся на Паралимпийские игры. Правопорядок во время Паралимпиады будут обеспечивать 25 000 полицейских и жандармов, 10 000 частных охранников и 8 000 военнослужащих операции "Часовой".

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Энтузиазм, охвативший Францию во время летней Олимпиады, перекинулся и на Паралимпийские игры.

Церемония открытия состоится в среду, а за три дня до того состоялась эстафета паралимпийского огня. 12 факелоносцев должны проехать по двенадцати городам Франции и встретится в Париже.

В Паралимпийских играх-2024 в столице Франции примут участие 4 400 спортсменов, они будут соревноваться в 23 дисциплинах, от регби на колясках до паратлетики.

Я всегда смотрел Игры по телевизору и мечтал в них участвовать. Так что возможность нести факел стала для меня огромной удачей, как и возможность разделить эти ценности жизнестойкости, способности превзойти самого себя
Аксель Аллетру
спортсмен с ограниченными возможностями и факелоносец

Во многих французах успех летней Олимпиады пробудил интерес к Паралимпийским играм как возможности по-другому взглянуть на инвалидность.

Паралимпийский огонь кажется мне важным. Поэтому я сказал себе: нужно непременно посмотреть на его эстафету
зрительница эстафеты Паралимпийского огня в Страсбурге

Кто-то решил вернуться в Париж, чтобы впервые в жизни посетить соревнования паратлетов.

Мне посчастливилось побывать на Олимпиаде в Париже, и теперь я хочу в полной мере насладиться Паралимпийскими играми, вложить в них столько же энергии, обрести такую же радость и энтузиазм
зрительница эстафеты в Лорьяне

Парижские власти усилили меры безопасности в Паралимпийской деревне за два дня до начала соревнований. Деревня огорожена с обеих сторон, на её территории установлены камеры видеонаблюдения, а с берега Сены ведется патрулирование.

Мы сосредоточены на соревнованиях и предоставляем правительству Франции право беспокоиться об этом. Нам повезло: если кто-то придёт и попробует к нам пристать, у нас есть снаряжение для стрельбы из лука, так что мы довольно хорошо защищены
Джонатан Милн и Патрик Френч
австралийские паралучники

Правопорядок во время Паралимпиады будут обеспечивать 25 000 полицейских и жандармов, 10 000 частных охранников и 8 000 военнослужащих операции "Часовой".

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