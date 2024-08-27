By Euronews и EBU, АР

Энтузиазм, охвативший Францию во время летней Олимпиады, перекинулся на Паралимпийские игры. Правопорядок во время Паралимпиады будут обеспечивать 25 000 полицейских и жандармов, 10 000 частных охранников и 8 000 военнослужащих операции "Часовой".

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Энтузиазм, охвативший Францию во время летней Олимпиады, перекинулся и на Паралимпийские игры.

Церемония открытия состоится в среду, а за три дня до того состоялась эстафета паралимпийского огня. 12 факелоносцев должны проехать по двенадцати городам Франции и встретится в Париже.

В Паралимпийских играх-2024 в столице Франции примут участие 4 400 спортсменов, они будут соревноваться в 23 дисциплинах, от регби на колясках до паратлетики.

Я всегда смотрел Игры по телевизору и мечтал в них участвовать. Так что возможность нести факел стала для меня огромной удачей, как и возможность разделить эти ценности жизнестойкости, способности превзойти самого себя Аксель Аллетру спортсмен с ограниченными возможностями и факелоносец

Во многих французах успех летней Олимпиады пробудил интерес к Паралимпийским играм как возможности по-другому взглянуть на инвалидность.

Паралимпийский огонь кажется мне важным. Поэтому я сказал себе: нужно непременно посмотреть на его эстафету зрительница эстафеты Паралимпийского огня в Страсбурге

Кто-то решил вернуться в Париж, чтобы впервые в жизни посетить соревнования паратлетов.

Мне посчастливилось побывать на Олимпиаде в Париже, и теперь я хочу в полной мере насладиться Паралимпийскими играми, вложить в них столько же энергии, обрести такую же радость и энтузиазм зрительница эстафеты в Лорьяне

Парижские власти усилили меры безопасности в Паралимпийской деревне за два дня до начала соревнований. Деревня огорожена с обеих сторон, на её территории установлены камеры видеонаблюдения, а с берега Сены ведется патрулирование.

Мы сосредоточены на соревнованиях и предоставляем правительству Франции право беспокоиться об этом. Нам повезло: если кто-то придёт и попробует к нам пристать, у нас есть снаряжение для стрельбы из лука, так что мы довольно хорошо защищены Джонатан Милн и Патрик Френч австралийские паралучники

Правопорядок во время Паралимпиады будут обеспечивать 25 000 полицейских и жандармов, 10 000 частных охранников и 8 000 военнослужащих операции "Часовой".