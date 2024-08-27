Энтузиазм, охвативший Францию во время летней Олимпиады, перекинулся на Паралимпийские игры. Правопорядок во время Паралимпиады будут обеспечивать 25 000 полицейских и жандармов, 10 000 частных охранников и 8 000 военнослужащих операции "Часовой".
Энтузиазм, охвативший Францию во время летней Олимпиады, перекинулся и на Паралимпийские игры.
Церемония открытия состоится в среду, а за три дня до того состоялась эстафета паралимпийского огня. 12 факелоносцев должны проехать по двенадцати городам Франции и встретится в Париже.
В Паралимпийских играх-2024 в столице Франции примут участие 4 400 спортсменов, они будут соревноваться в 23 дисциплинах, от регби на колясках до паратлетики.
Во многих французах успех летней Олимпиады пробудил интерес к Паралимпийским играм как возможности по-другому взглянуть на инвалидность.
Кто-то решил вернуться в Париж, чтобы впервые в жизни посетить соревнования паратлетов.
Парижские власти усилили меры безопасности в Паралимпийской деревне за два дня до начала соревнований. Деревня огорожена с обеих сторон, на её территории установлены камеры видеонаблюдения, а с берега Сены ведется патрулирование.
Правопорядок во время Паралимпиады будут обеспечивать 25 000 полицейских и жандармов, 10 000 частных охранников и 8 000 военнослужащих операции "Часовой".