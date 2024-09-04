NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Еврокомиссия призвала пересмотреть Единую сельскохозяйственную политику ЕС

Петер Штрошнайдер и Урсула фон дер Ляйен
Петер Штрошнайдер и Урсула фон дер Ляйен Авторское право Dati Bendo/ EU/Dati Bendo
Авторское право Dati Bendo/ EU/Dati Bendo
By Gerardo Fortunavideo by Aïda Sanchez Alonso
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала пересмотреть Единую сельскохозяйственную политику ЕС. Группа экспертов и фермеров в рамках стратегического диалога передала ей доклад с предложениями.

РЕКЛАМА

Стратегический диалог о будущем сельского хозяйства ЕС, о котором глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в прошлогоднем обращении "О положении дел в ЕС", был задуман для того, чтобы справиться с растущей поляризацией в дискуссиях о сельском хозяйстве и продовольственной политике Евросоюза.

Группа, в которую вошли представители 29 фермерских ассоциаций, агробизнеса, неправительственных организаций, гражданского общества, финансовых институтов и научных кругов, более семи месяцев работала над созданием более чем 100-страничного отчета, в котором излагается видение будущего европейской сельскохозяйственной политики.

Окончательный вариант доклада, согласованный всеми членами дискуссии, был, наконец, представлен главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен председателем группы, немецким профессором Петером Штрошнайдером.

В докладе подчеркивается необходимость немедленного реформирования продовольственных систем. В нем также подчеркивается, что сотрудничество и диалог по всей цепочке создания стоимости продуктов питания являются важнейшим условием реформирования продовольственной политики ЕС.

"Моя команда и я, разумеется, внимательно изучим рекомендации, содержащиеся в докладе, а затем учтем их при разработке концепции развития сельского хозяйства и продовольствия", — сказала Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

Ранее она обязалась представить "дорожную карту" в течение первых 100 дней своего следующего мандата.

Реформа ЕСП и Фонд справедливого перехода

В докладе говорится о необходимости реформирования масштабной программы ЕС по субсидированию фермерских хозяйств — Единой сельскохозяйственной политики (ЕСП). В нем предлагается "перейти от нынешних недегрессивных платежей, основанных на площади, к эффективному подходу к поддержке доходов, финансовой государственной поддержке".

Речь идет о спорных прямых выплатах фермерам на гектар, которые составляют около 75% Единой сельскохозяйственной политики (ЕСП) и, без ограничения, якобы позволяют крупным хозяйствам получать чрезмерную выгоду от субсидий ЕС.

"Общее мнение участников стратегического диалога предельно ясно: государственные деньги не должны тратиться на тех, кто в них не нуждается", — сказал председатель группы, профессор Петер Штрошнайдер.

"Рекомендация состоит в том, чтобы сделать ЕСП отвечающей своему назначению", — сказал он в интервью Euronews, сделав акцент на развитии оживленных сельских районов, а также на поощрении устойчивых методов ведения сельского хозяйства.

Одно из самых амбициозных предложений доклада — создание Фонда перехода к агропродовольственной справедливости. Эта единовременная инвестиционная поддержка, отдельная от бюджета ЕСП, будет предоставлять кредиты или гранты для поддержки фермеров в переходе на более устойчивые методы.

В отчете также рассматриваются обязательные экологические практики, привязанные к субсидиям ЕС, которые изначально были частью "зеленой архитектуры" ЕСП, но были изменены после широкого протеста фермеров.

Группа предложила лишь "предложить пакет добровольных мер, одобренных Еврокомиссией", а именно поощрять экологические практики, не делая их обязательными.

Перевернуть страницу

Авторы доклада выступили за изменение подхода ЕС к продовольственной политике. Он появился в момент, когда реализация предыдущей стратегии Farm to Fork застопорилась, на фоне растущего недовольства среди фермеров по всей Европе.

"Мы уже приступили к реализации нового подхода, который предполагает больше доверия к фермерам, меньше микроменеджмента, но больше стимулов", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

РЕКЛАМА

В документе также подчеркивается важность сокращения излишней бюрократии и обеспечения всеохватывающей политики в процессе принятия решений.

Среди десяти руководящих принципов доклада признается стратегическая важность продовольствия и сельскохозяйственного производства в текущем геополитическом контексте и как жизненно важного компонента европейской безопасности.

В свете этой стратегической значимости доклад призывает Еврокомиссию пересмотреть свои стратегии ведения торговых переговоров и методы оценки влияния торговых сделок.

Новый подход к устойчивому развитию

В докладе содержится призыв к более широкому подходу к устойчивому развитию, охватывающему не только экологические проблемы, но и экономическую жизнеспособность фермеров и их социальную ответственность.

РЕКЛАМА

Авторы выступили за полное внедрение социальных условий в рамках ЕСП, увязывая средства ЕС с соблюдением минимальных трудовых стандартов.

Группа также рекомендовала разработать "новую систему бенчмаркинга устойчивости", чтобы стандартизировать оценку устойчивых практик и устранить нынешнее отсутствие единой методологии.

Кроме того, в докладе предлагается создать широкий орган заинтересованных сторон — Европейский совет по агропродовольствию — для продолжения работы в рамках стратегического диалога. Этот орган будет отвечать за разработку, внедрение, надзор и совершенствование системы бенчмаркинга, устранение несоответствий и мониторинг прогресса.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Более половины обещаний фон дер Ляйен в области продовольственной политики не были выполнены

FRONTEX: "Суда НПО в Средиземноморье не поощряют миграцию"

Пролив Ла-Манш, где накануне погибли мигранты, пыталась пересечь еще одна лодка с беженцами

Еврокомиссия Политика ЕС Европейская с/х политика Сельское хозяйство Пища Урсула фон дер Ляйен