Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала пересмотреть Единую сельскохозяйственную политику ЕС. Группа экспертов и фермеров в рамках стратегического диалога передала ей доклад с предложениями.

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Стратегический диалог о будущем сельского хозяйства ЕС, о котором глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила в прошлогоднем обращении "О положении дел в ЕС", был задуман для того, чтобы справиться с растущей поляризацией в дискуссиях о сельском хозяйстве и продовольственной политике Евросоюза.

Группа, в которую вошли представители 29 фермерских ассоциаций, агробизнеса, неправительственных организаций, гражданского общества, финансовых институтов и научных кругов, более семи месяцев работала над созданием более чем 100-страничного отчета, в котором излагается видение будущего европейской сельскохозяйственной политики.

Окончательный вариант доклада, согласованный всеми членами дискуссии, был, наконец, представлен главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен председателем группы, немецким профессором Петером Штрошнайдером.

В докладе подчеркивается необходимость немедленного реформирования продовольственных систем. В нем также подчеркивается, что сотрудничество и диалог по всей цепочке создания стоимости продуктов питания являются важнейшим условием реформирования продовольственной политики ЕС.

"Моя команда и я, разумеется, внимательно изучим рекомендации, содержащиеся в докладе, а затем учтем их при разработке концепции развития сельского хозяйства и продовольствия", — сказала Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции.

Ранее она обязалась представить "дорожную карту" в течение первых 100 дней своего следующего мандата.

Реформа ЕСП и Фонд справедливого перехода

В докладе говорится о необходимости реформирования масштабной программы ЕС по субсидированию фермерских хозяйств — Единой сельскохозяйственной политики (ЕСП). В нем предлагается "перейти от нынешних недегрессивных платежей, основанных на площади, к эффективному подходу к поддержке доходов, финансовой государственной поддержке".

Речь идет о спорных прямых выплатах фермерам на гектар, которые составляют около 75% Единой сельскохозяйственной политики (ЕСП) и, без ограничения, якобы позволяют крупным хозяйствам получать чрезмерную выгоду от субсидий ЕС.

"Общее мнение участников стратегического диалога предельно ясно: государственные деньги не должны тратиться на тех, кто в них не нуждается", — сказал председатель группы, профессор Петер Штрошнайдер.

"Рекомендация состоит в том, чтобы сделать ЕСП отвечающей своему назначению", — сказал он в интервью Euronews, сделав акцент на развитии оживленных сельских районов, а также на поощрении устойчивых методов ведения сельского хозяйства.

Одно из самых амбициозных предложений доклада — создание Фонда перехода к агропродовольственной справедливости. Эта единовременная инвестиционная поддержка, отдельная от бюджета ЕСП, будет предоставлять кредиты или гранты для поддержки фермеров в переходе на более устойчивые методы.

В отчете также рассматриваются обязательные экологические практики, привязанные к субсидиям ЕС, которые изначально были частью "зеленой архитектуры" ЕСП, но были изменены после широкого протеста фермеров.

Группа предложила лишь "предложить пакет добровольных мер, одобренных Еврокомиссией", а именно поощрять экологические практики, не делая их обязательными.

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Авторы доклада выступили за изменение подхода ЕС к продовольственной политике. Он появился в момент, когда реализация предыдущей стратегии Farm to Fork застопорилась, на фоне растущего недовольства среди фермеров по всей Европе.

"Мы уже приступили к реализации нового подхода, который предполагает больше доверия к фермерам, меньше микроменеджмента, но больше стимулов", — сказала Урсула фон дер Ляйен.

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В документе также подчеркивается важность сокращения излишней бюрократии и обеспечения всеохватывающей политики в процессе принятия решений.

Среди десяти руководящих принципов доклада признается стратегическая важность продовольствия и сельскохозяйственного производства в текущем геополитическом контексте и как жизненно важного компонента европейской безопасности.

В свете этой стратегической значимости доклад призывает Еврокомиссию пересмотреть свои стратегии ведения торговых переговоров и методы оценки влияния торговых сделок.

Новый подход к устойчивому развитию

В докладе содержится призыв к более широкому подходу к устойчивому развитию, охватывающему не только экологические проблемы, но и экономическую жизнеспособность фермеров и их социальную ответственность.

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Авторы выступили за полное внедрение социальных условий в рамках ЕСП, увязывая средства ЕС с соблюдением минимальных трудовых стандартов.

Группа также рекомендовала разработать "новую систему бенчмаркинга устойчивости", чтобы стандартизировать оценку устойчивых практик и устранить нынешнее отсутствие единой методологии.

Кроме того, в докладе предлагается создать широкий орган заинтересованных сторон — Европейский совет по агропродовольствию — для продолжения работы в рамках стратегического диалога. Этот орган будет отвечать за разработку, внедрение, надзор и совершенствование системы бенчмаркинга, устранение несоответствий и мониторинг прогресса.