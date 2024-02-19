Неоднократные задержки и противодействие "зеленой" политике во главе с фермерами поставили под сомнение флагманскую стратегию "От фермы до стола".

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В 2020 году Европейская комиссия представила продовольственную стратегию "От фермы до стола", но более половины ее обещаний до сих пор не выполнены, как показал анализ, проведенный Euronews.

Эта стратегия считается флагманским элементом "зеленой сделки" ЕС, ориентированной на защиту окружающей среды, однако в последнее время фермеры выступают против нее.

Из 31 мероприятия, обещанного в рамках "От фермы до стола", 15 так и не были реализованы, а одно из них, спорное предложение по пестицидам, было даже отозвано председателем Комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Цель стратегии - сделать европейские продукты питания более устойчивыми за счет преобразования производства, распределения и потребления. На деле же однозначно продвинулись только элементы, связанные с сельским хозяйством - "фермерская" сторона.

Первоначальный план действий из 27 инициатив, предложенный в мае 2020 года и рассчитанный до конца мандата нынешней комиссии, с тех пор расширился до 31 по мере развития и разделения компонентов.

Хотя в графике, опубликованном комиссией, почти все инициативы отмечены как завершенные, во многих случаях исполнительная власть ЕС сделала не более чем работу над оценкой воздействия - аналитическим документом, в котором излагаются плюсы и минусы различных вариантов политики.

Более двух третей стратегии, вероятно, останутся незавершенными до вступления в должность нового состава комиссии в ноябре, а законодательные акты еще будут обсуждаться законодателями.

Закуски не поданы

Если бы элементы "От фермы до стола" были обедами или ужинами, многие из них еще не были бы на стадии закусок.

Примечательно отсутствие Закона об устойчивых продовольственных системах, который должен был стать основой всей стратегии.

Он был поставлен во главу списка действий комиссии, но после неоднократных задержек его принятие было отложено на неопределенный срок.

Предложения ЕС по сокращению использования пестицидов вдвое были представлены в 2022 году, но фон дер Ляйен недавно заявила, что отказывается от них. Также отсутствуют законы о благополучии сельскохозяйственных животных, под которыми подписались 1,4 миллиона человек в рамках недавних петиций.

План по введению маркировки, ориентированной на здоровье, на лицевой стороне упаковки продуктов питания также был отложен на неопределенный срок после того, как против него выступила Италия. Такая же участь постигла и другие инициативы по маркировке - по экологичности, указанию происхождения и указанию даты.

Судя по всему, ничего не готово и в отношении обещаний стимулировать спрос на экологически чистые продукты питания через школы, государственные закупки и рекламные акции.

Представитель комиссии сообщил Euronews, что она выполнила обещание изменить рецептуру переработанных продуктов питания и установить максимальные уровни содержания некоторых питательных веществ, сославшись на недавно согласованный добровольный Кодекс поведения для пищевых предприятий, операторов услуг и розничной торговли, который вступил в силу в июле 2021 года.

Однако в плане на 2020 год эти инициативы рассматриваются как две с разными сроками реализации. Анализ 30-страничного окончательного текста Кодекса, проведенный Euronews, не выявил никаких упоминаний о максимальных уровнях содержания питательных веществ, а концепция переработки рецептуры упоминается лишь однажды.

Все еще пережевывается

Еще восемь инициатив, которые комиссия в 2020 году обязалась реализовать, были опубликованы, но пока не согласованы.

Казалось бы, комиссия выполнила свою работу, но для того, чтобы эти инициативы стали законом, их еще должны окончательно утвердить правительства стран ЕС и Европейский парламент.

Только два документа - маркетинговые стандарты для продуктов для завтрака и правила корпоративной добросовестности - должны быть утверждены до конца срока действия мандата, хотя даже последний из них, похоже, под вопросом после того, как Германия и Италия в последний момент решили пойти на попятную.

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Также далеко продвинулась разработка новых правил сертификации поглощения углерода на фермах, соглашение между законодателями и правительствами ожидается до апреля, хотя и не успеет быть завершенным до июньских выборов.

Еще дальше продвинулась подготовка законов о новых геномных технологиях и пищевых отходах — законодатели согласовали свою позицию, но государства-члены еще не договорились. Есть еще три предложения, но так далеко не они продвинулись.

Кофе и печенье

В стратегии есть и успехи. Восемь завершенных инициатив касаются сельскохозяйственной политики, что свидетельствует о 72,7 % завершенности "фермерского" направления.

В некоторых случаях, например, рекомендации для каждого государства-члена по стратегическим планам Единой сельскохозяйственной политики и предложения по данным об устойчивости фермерских хозяйств дополняют другие важные законы.

Комиссия также провела реформы в области статистики пестицидов и правил маркетинга биопестицидов - хотя предполагалось, что они будут сопровождаться более широкой реформой, которая теперь, похоже, заброшена.

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В других областях были достигнуты значительные успехи, такие как планы действий в чрезвычайных ситуациях при поставках продовольствия, которые решают проблемы безопасности, связанные с COVID. В декабре комиссия приняла новые антимонопольные рекомендации по соглашениям об устойчивом развитии сельского хозяйства.

Исполнительная власть ЕС также заявляет об успехах в других областях стратегии. Реформирование организации общего рынка и ежегодный форум по передовому опыту в области цепочек поставок позволили выполнить обязательство по повышению прозрачности, сказал пресс-секретарь.

Неопределенный статус

Однако последние события заставляют усомниться в статусе стратегии 2020 года, и чиновники комиссии стали более уклончиво высказываться о ее будущем.

Политические цели "От фермы до стола" остаются в силе", - заявил Euronews представитель Комиссии, добавив, что "точные условия, сроки и законодательные процессы, с помощью которых они будут достигнуты, остаются на постоянном рассмотрении".

В январе, когда возмущенные фермеры вышли на улицы, фон дер Ляйен пообещала начать стратегический диалог о будущем сельского хозяйства.

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По-видимому, этот документ был призван концептуально заменить программу "От фермы до стола", и с тех пор фон дер Ляйен не упоминала план 2020 года.

Представитель комиссии заявил, что стратегический диалог "не является маркетинговым трюком" и что "нет необходимости упоминать все инициативы, которые Комиссия выдвигала ранее".

По словам другого чиновника ЕС, попросившего об анонимности, инициативы "От фермы до стола" "теперь являются неотъемлемой частью политики, в рамках которой ведется стратегический диалог", а новый план включает в себя и поддерживает "общий подход" предыдущего.