Венгрия отвечает критикам визовой схемы для россиян и белорусов

By Euronews и AP & EBU

Правительство в Будапеште уже много лет критикуется многими странами ЕС за его предполагаемую близость к Кремлю.

РЕКЛАМА

Министр иностранных дел Венгрии дал отпор критикам недавнего решения Будапешта облегчить правила въезда для граждан России и Белоруссии, обвинив критиков в Северной и Западной Европе в организации "кампании фейковых новостей" против его правительства.

Выступая во вторник на пресс-конференции в Бухаресте (Румыния), министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто затронул тему напряженности в отношениях между Венгрией и остальными странами ЕС в связи с воспринимаемой близостью его страны к России.

"Здесь есть большое лицемерие, потому что всякий раз, когда Венгрия выступает против какой-либо позиции большинства европейских стран, нас обычно называют "русскими шпионами", "троянским конем" или "кремлевскими пропагандистами. Когда западноевропейская страна накладывает вето на общеевропейское решение, это нормальный способ работы, знаете ли. Так что это очень лицемерно".

Сийярто также напрямую затронул тему национальных карт, которые могут выдаваться россиянам и белорусам, заявив, что против Венгрии ведется "очень явная кампания фейковых новостей" со стороны стран Балтии и Северной Европы, которые выступают против этой схемы.

"Они лгут. Дело в том, что Венгрия абсолютно не облегчила ни одну из процедур, на основании которых граждане третьих стран могут въезжать на территорию Венгрии".

Иммиграционная схема "Национальная карта" позволяет иностранным рабочим оставаться в стране не менее двух лет и может открыть путь к постоянному проживанию.

Венгрия распространила эту схему, изначально доступную для граждан Сербии и Украины, на страны-кандидаты в члены ЕС - Боснию и Герцеговину, Черногорию, Северную Македонию и Молдову.

Однако, когда в схему были добавлены Беларусь и Россия, страны Северной Европы и Балтии выразили обеспокоенность по поводу потенциального риска для безопасности остальных членов ЕС.

Сийарто сделал свои комментарии в тот момент, когда Румыния, Венгрия, Грузия и Азербайджан начали совместное предприятие по прокладке линии электропередач по дну Черного моря, чтобы поставлять в ЕС больше возобновляемой энергии с восточного Кавказа.

Проект был одобрен лидерами каждой из четырех стран в 2022 году и набрал обороты после вторжения России в Украину и последующего роста цен на энергоносители.

Министры энергетики утверждают, что проект поможет укрепить энергетическую безопасность и снизить цены для потребителей.