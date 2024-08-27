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Литва и Латвия "обеспокоены" смягчением Венгрией правил въезда для россиян и белорусов

А��хив: венгерские пограничники натягивают колючую проволоку на границе с Сербией, август 2015 г.
Архив: венгерские пограничники натягивают колючую проволоку на границе с Сербией, август 2015 г. Авторское право Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Alexander Zemlianichenko/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и EBU
Опубликовано
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Литва и Латвия обеспокоены смягчением Венгрией правил въезда для граждан России и Беларуси. Об этом заявили в понедельник министры иностранных дел двух стран, посещая Адутишкис - деревню на границе с Республикой Беларусь.

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Литва и Латвия обеспокоены смягчением Венгрией правил въезда для граждан России и Беларуси. Об этом заявили в понедельник министры иностранных дел двух стран, посещая Адутишкис - деревню на границе с Республикой Беларусь.

Ранее страны Северной Европы выразили обеспокоенность в связи с потенциальными угрозами для безопасности всего Евросоюза, которые Будапешт может создать, упростив правила въезда для россиян и белорусов. Об этом говорилось в письме еврокомиссару по внутренним делам Ильве Йоханссон, отпраленному министрами иностранных и внутренних дел ряда государств ЕС после того, как в конце июля стало известно о решении венгерских властей добавить граждан РФ и Беларуси в программу "национальной карты" (один из типов ВНЖ в стране), позволяющему устроиться на работу и привезти с собой семью.

Шенген основан на доверии. Мы верим, что другие будут поступать так же, как и мы. Если это доверие нарушено или может быть нарушено, нужно искать способы восстановить баланс в Шенгенской зоне
Габриэлюс Ландсбергис
министр иностранных дел Литвы

В связи с тем, что Венгрия пропустила крайний срок (истекавший 19 августа) для ответа Еврокомиссии, этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече министров иностранных дел ЕС, запланированной на среду.

Шенгенская зона никогда не была свободной для российских дипломатов с враждебными намерениями, никогда не была свободной для возможных нарушений безопасности со стороны определенных стран. Вот почему мы очень серьезно относимся к этой угрозе
Байба Бразе
министр иностранных дел Латвии

В беседе с литовским коллегой министр иностранных дел Латвии Байба Бразе подчеркнула, что заинтересованные страны все еще ждут "оценки Комиссии с точки зрения юридических сложностей, которые создало решение Венгрии".

В ответ руководство Венгрии отвергло эти опасения, заявив, что национальные карты будут выдаваться "в соответствии с действующими в ЕС рамками”.

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