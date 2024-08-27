Литва и Латвия обеспокоены смягчением Венгрией правил въезда для граждан России и Беларуси. Об этом заявили в понедельник министры иностранных дел двух стран, посещая Адутишкис - деревню на границе с Республикой Беларусь.
Литва и Латвия обеспокоены смягчением Венгрией правил въезда для граждан России и Беларуси. Об этом заявили в понедельник министры иностранных дел двух стран, посещая Адутишкис - деревню на границе с Республикой Беларусь.
Ранее страны Северной Европы выразили обеспокоенность в связи с потенциальными угрозами для безопасности всего Евросоюза, которые Будапешт может создать, упростив правила въезда для россиян и белорусов. Об этом говорилось в письме еврокомиссару по внутренним делам Ильве Йоханссон, отпраленному министрами иностранных и внутренних дел ряда государств ЕС после того, как в конце июля стало известно о решении венгерских властей добавить граждан РФ и Беларуси в программу "национальной карты" (один из типов ВНЖ в стране), позволяющему устроиться на работу и привезти с собой семью.
В связи с тем, что Венгрия пропустила крайний срок (истекавший 19 августа) для ответа Еврокомиссии, этот вопрос будет обсуждаться на предстоящей встрече министров иностранных дел ЕС, запланированной на среду.
В беседе с литовским коллегой министр иностранных дел Латвии Байба Бразе подчеркнула, что заинтересованные страны все еще ждут "оценки Комиссии с точки зрения юридических сложностей, которые создало решение Венгрии".
В ответ руководство Венгрии отвергло эти опасения, заявив, что национальные карты будут выдаваться "в соответствии с действующими в ЕС рамками”.