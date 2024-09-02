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Будапешт задерживает выплату €200 млн. штрафа, наложенного Судом ЕС

Европейский суд наложил на Венгрию штраф в размере 200 миллионов евро, который должен быть выплачен единовременно.
Европейский суд наложил на Венгрию штраф в размере 200 миллионов евро, который должен быть выплачен единовременно. Авторское право Denes Erdos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
Авторское право Denes Erdos/Copyright 2024 The AP. All rights reserved
By Jorge Liboreiro
Опубликовано Последние обновления
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Еврокомиссия хочет удержать сумму штрафа из доли в бюджете ЕС, предназначенной Венгрии.

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Венгрия пропустила первый срок выплаты штрафа в размере 200 миллионов евро, наложенного Судом ЕС в Люксембурге.

Брюссель установил новый крайний срок погашения задолженности - 17 сентября.

Если к этому времени Будапешт не перечислит всю сумму, Европейская комиссия, которая следит за исполнением странами-членами судебных решений, запустит так называемую "процедуру взыскания" и вычтет 200 миллионов из доли в бюджете ЕС, предназначенной для Венгрии.

"Здесь нет возможности для манёвра. Мы должны следовать установленным процедурам", - заявил в понедельник представитель Комиссии Балаш Уджвари.

В июне Суд Евросоюза постановил, что введённые венгерскими властями ограничения по приёму беженцев представляют собой "беспрецедентное и исключительно серьёзное нарушение законодательства ЕС".

Спор начался ещё в декабре 2020 года, когда правительство во главе с премьером Виктором Орбаном ограничило доступ к процедурам предоставления убежища для тех, кто ищет международной защиты, сделав подачу соответствующих прошений "практически невозможной".

Брюссель счёл незаконным содержание просителей убежища в так называемых "транзитных зонах" в условиях, схожих с условиями содержания под стражей, и указал на нарушение права мигрантов на апелляцию (позже эти зоны всё-таки закрыли).

Эта практика носит "систематический характер", заявил Суд, уточнив, что также она включала в себя принудительное сопровождение венгерской полицией граждан третьих стран, незаконно прибывших в Венгрию, "на местность, лишённую какой-либо инфраструктуры", не оставляя им иного выбора, кроме как отправиться в Сербию.

Будапешт энергично оспаривал обвинения, утверждая, что страна лишь защищает рубежи ЕС от миграционного давления.

Судьи пришли к выводу, что Венгрия "пренебрегает принципами добросовестного сотрудничества" и "намеренно уклоняется" от применения законодательных норм блока о предоставлении убежища, что имеет последствия для соседних стран-членов.

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"Такое поведение представляет собой серьёзную угрозу единству применения законодательства ЕС, что ущемляет как интересы частных лиц, в том числе - просителей убежища, так и общественные интересы", - заявили судьи.

Суд обязал Венгрию уплатить штраф в размере 200 миллионов евро единовременно. Виктор Орбан назвал решение "возмутительным и неприемлемым".

"Похоже, нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем их собственные европейские граждане", - сказал он.

Комиссия отправила первый платёжный запрос 16 июля, предоставив Венгрии 45 календарных дней на проведение операции. Срок истёк в прошлую пятницу, а деньги так и не поступили. Это побудило ЕК направить второй платёжный запрос в понедельник, предоставив ещё 15 дней на погашение. Если Будапешт не подчинится требованию, будет запущена "процедура взыскания" и "определён размер и порядок вычетов из бюджета ЕС", - пояснил пресс-секретарь ЕК.

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Отдельно рассматривается вопрос о пени в размере 1 миллиона евро ежедневно. Эту сумму Венгрия тоже должна выплачивать по суду, пока не приведёт свои правила предоставления убежища в соответствие со стандартами Евросоюза. Власти должны до 31 сентября предоставить отчёт о принятых в этой связи мерах.

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"В зависимости от содержания ответа мы продолжим или нет исполнение решения суда о ежедневном штрафе в размере 1 миллиона евро", - добавил представитель ЕК.

В прошлом месяце руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш поддержал отказ своего правительства подчиниться требованиям ЕС и пригрозил отправлять мигрантов автобусами в Брюссель в качестве возмездия за непомерный штраф.

"Если Брюссель хочет мигрантов, он их получит", - заявил Гуляш. "Мы дадим каждому билет в один конец, если ЕС лишит нас возможности останавливать мигрантов на внешней границе".

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