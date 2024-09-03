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Германия: бывшая вилла Геббельса может превратиться в образовательный центр

Германия
Германия Авторское право Patrick Pleul/AP
Авторское право Patrick Pleul/AP
By Euronews
Опубликовано
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Европейская еврейская ассоциация готова сделать из бывшей резиденции нацистского министра пропаганды Геббельса центр по борьбе с проявлением ненависти и антисемитизма.

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В столице Германии все еще решается вопрос о судьбе бывшей загородной резиденции нацистского министра пропаганды Йозефа Геббельса. Берлин так отчаянно хочет, чтобы кто-то забрал эту виллу с городского баланса, что готов отдать ее даром при условии реставрации.

Заинтересованность в приобретении здания проявила Европейская еврейская ассоциация, готовая превратить некогда бывшую обитель распространения абсолютного зла в источник добра. Представители ассоциации предложили открыть здесь центр по противодействию антисемитизму. Данная инициатива, по словам раввина Менахема Марголина, актуальна как никогда.

Менахем Марголин, председатель Европейской еврейской ассоциации: "Если прямо сейчас мы решительно не займемся проблемой разжигания ненависти и антисемитизма, мы снова окажемся в ситуации, когда появятся правительства, не только в Германии, но и в других странах Европы, демократически избранные правительства, официальным путем, но избираться будут люди, которые ненавидят евреев, которые ненавидят людей, которые отличаются от них".

Кристина Йовановски, Euronews: "Состояние здания таково, что людям опасно заходить внутрь. Это значит, что потребуются средства, чтобы превратить особняк в образовательный центр. Европейская еврейская ассоциация заявляет, что она могла бы частично участвовать в финансировании, но хочет, чтобы и правительство внесло свою лепту".

Как сообщили Euronews в департаменте финансов Берлина, предложение Европейской еврейской ассоциации заслуживает внимания, но вопрос финансирования остается открытым. В то же время в ведомстве подчеркивают, что не хотят передавать данный объект в недостойные руки. Есть опасения, что занять особняк в идеологических целях захотят заполучить экстремисты.

Здание расположено в земле Бранденбург, где через несколько недель пройдут выборы. Буквально в десяти минутах езды от этого места размещены агитационные плакаты ультраправой партии Альтернатива для Германии с призывами к депортациям. Наибольшего успеха АдГ добилась в минувшие выходные, заняв первое место на выборах в Тюрингии.

Член городского совета Берлина и представитель еврейской общины считает, что сегодняшний политический контекст требует от людей понимания того, как работает пропаганда.

Даниэль Элиассон, муниципальный совет Берлина: "Мы видим рост антидемократических движений по всему миру, и они используют подобную пропаганду, чтобы стать сильнее, чтобы их идеи стали общепринятыми. Я думаю, именно поэтому очень важно узнать, как работала пропаганда в то время, чтобы вы могли понять, как она работает сейчас".

Власти сообщают, что есть и другие серьезные предложения, касающиеся виллы Геббельса.

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