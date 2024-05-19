Франция обвинила Азербайджан во вмешательстве в дела своей тихоокеанской территориии: в поддержке движения за независимость в Новой Каледонии и распространении дезинформации на фоне геополитической напряженности.

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Франция обвинила Азербайджан во вмешательстве в дела своей заморской территории - Новой Каледонии.

Несмотря на огромную географическую и культурную дистанцию между прикаспийским государством и тихоокеанской территорией Франции, эта претензия строится на сложной паутине исторических, политических и дипломатических противоречий.

Кризис в Новой Каледонии

Новая Каледония, расположенная между Австралией и Фиджи, является французской территорией, которая исторически стремится к независимости.

Недавние волнения в Новой Каледонии были вызваны новым законом о выборах, который коренное население архипелага восприняло как дискриминационный.

Этот закон позволяет людям, прожившим в Новой Каледонии не менее десяти лет, голосовать на местных выборах, что, по мнению сторонников независимости, приведет к размыванию голосов канаков.

Обвинения Франции

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен публично заявил, что Азербайджан наряду с Китаем и Россией вмешивается во внутренние дела Новой Каледонии. "Это не фантазия. Это реальность", - заявил Дарманен в интервью телеканалу France 2, подчеркнув серьезность обвинений.

Французское правительство указывает на внезапное появление азербайджанских флагов на акциях протеста сторонников независимости территории и поддержку сепаратистов группами, связанными с Баку.

Азербайджан решительно отрицает свою причастность, называя обвинения необоснованными. "Мы полностью отвергаем необоснованные обвинения, - заявил Айхан Гаджизаде, представитель МИДа Азербайджана. - Мы опровергаем любую связь между лидерами борьбы за свободу в Каледонии и Азербайджаном".

Важным элементом в этой истории является Бакинская инициативная группа, созданная на конференции в июле 2023 года в Азербайджане. Эта группа, в которую входят участники из различных французских территорий, стремящихся к независимости, ставит своей целью поддержку антиколониальных движений против Франции.

Группа выразила солидарность с канакским народом и осудила недавние избирательные реформы в Новой Каледонии. "Мы солидарны с нашими канакскими друзьями и поддерживаем их справедливую борьбу", - заявила Бакинская инициативная группа.

A woman waves a Kanak and Socialist National Liberation Front (FLNKS) flag in Noumea, New Caledonia Nicolas Job/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Почему Франция и Азербайджан конфликтуют в поле дипломатии?

Напряженные отношения между Францией и Азербайджаном выходят за пределы Новой Каледонии. Франция является традиционным союзником Армении, исторического соперника Азербайджана, особенно в отношении спорного региона Нагорного Карабаха.

После войны 2020 года и последующего наступления Азербайджана в 2023 году с целью вернуть контроль над Нагорным Карабахом Франция открыто поддержала Армению.

Эта поддержка включает в себя оборонные соглашения и поставки военного оборудования, что усиливает враждебность со стороны Азербайджана. Дарманен назвал Азербайджан "диктатурой", подчеркнув тем самым глубокое недоверие.

Франция также обвинила Азербайджан в проведении дезинформационных демаршей с целью дестабилизации ситуации на своей территории. Проазербайджанские аккаунты в социальных сетях были связаны с распространением недостоверных материалов о действиях французской полиции в Новой Каледонии.

Источник во французском правительстве упомянул о "довольно масштабной кампании, в ходе которой было создано около 4 000 постов", направленной на разжигание насилия и недоверия.

Это произошло после того, как в апреле Франция отозвала своего посла в Азербайджане, а президент Макрон выразил сожаление по поводу действий Баку и надежду на то, что азербайджанцы прояснят свои намерения.

A woman waves a Kanak and Socialist National Liberation Front (FLNKS) flag in Noumea, New Caledonia Nicolas Job/Copyright 2024 The AP. All rights reserved

Почему Новая Каледония?

Хотя прямой интерес Азербайджана к Новой Каледонии может показаться надуманным, он вписывается в более широкую стратегию, направленную на борьбу с колониальным наследием Франции и поддержку сепаратистских движений.

Присоединяясь к антиколониальным настроениям, по мнению экспертов, Азербайджан стремится позиционировать себя в качестве защитника освободительных движений, одновременно дискредитируя Францию на международной арене.

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Эти усилия рассматриваются как часть более широкого геополитического маневрирования, включая усилия Азербайджана по очернению имиджа Франции, что подтверждается его предполагаемой дезинформационной кампанией против способности Франции принять у себя Олимпийские игры.

Усиление напряженности привело к дальнейшим последствиям. Министр спорта Франции отменил путешествие Олимпийского огня через Новую Каледонию по соображениям безопасности, что также отражает серьезность беспорядков и обвинения в иностранном вмешательстве.

Участие Азербайджана в беспорядках в Новой Каледонии - это многогранный вопрос, корни которого уходят в более широкое геополитическое соперничество и исторические обиды.

Для Азербайджана поддержка движений за независимость на французских территориях - это способ нанести ответный удар Франции за ее поддержку Армении и укрепить собственный международный авторитет.

Для Франции эти действия представляют собой прямой вызов ее суверенитету и стабильности на заморских территориях, что вызывает резкие обвинения и усиление напряженности в отношениях между Парижем и Баку.