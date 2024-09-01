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Австрия присоединяется к Германии в вопросе депортации преступников в Афганистан

Боевики Талибана празднуют третью годовщину вывода войск под руководством США из Афганистана, 14 августа 2024 года
Боевики Талибана празднуют третью годовщину вывода войск под руководством США из Афганистана, 14 августа 2024 года Авторское право Siddiqullah Alizai/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Siddiqullah Alizai/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Euronews и EBU
Опубликовано
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Федеральное ведомство по делам иммиграции и убежища Австрии заявило, что депортация в Афганистан разрешена в каждом конкретном случае в связи с изменением ситуации с безопасностью в стране.

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Австрия присоединилась к Германии и заявила, что намерена начать депортацию афганских граждан обратно в Афганистан.

Это произошло после того, как в пятницу Германия депортировала в Афганистан 28 "осужденных преступников", что стало первой подобной депортацией в страну после возвращения талибов к власти в 2021 году.

Вена заявила, что намерена тесно сотрудничать с Берлином по вопросам совместных депортаций.

"Министр внутренних дел уже очень долгое время ведет переговоры с министром внутренних дел Германии о том, как мы можем решить проблему депортации в Афганистан. Потому что Австрия сейчас тоже депортирует афганцев и сирийцев. Теперь следующим шагом будет возможность депортировать людей непосредственно в Афганистан или Сирию", - сказал канцлер Карл Нехаммер.

Боевики Талибана отмечают третью годовщину вывода военных США с территории страны. Август 2024
Боевики Талибана отмечают третью годовщину вывода военных США с территории страны. Август 2024Siddiqullah Alizai/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Министр внутренних дел Герхард Карнер приветствовал решение Германии как "очень хорошее". В марте он назвал "необходимыми и срочными" переговоры о том, следует ли пересмотреть общеевропейский запрет на депортацию в Афганистан и Сирию.

"В настоящее время мы не можем репатриировать кого-либо в такие страны, как Сирия или Афганистан, поскольку это противоречит законодательству ЕС", - заявил Карнер в Брюсселе в марте. - В Австрии на эти две страны приходится около трех четвертей всех заявлений о предоставлении убежища".

Федеральное ведомство по делам иммиграции и убежища Австрии уже заявило, что депортация в Афганистан допустима в каждом конкретном случае в связи с изменением ситуации с безопасностью в стране.

А Конституционный суд в своем июльском постановлении подтвердил эту оценку иммиграционных властей.

В настоящее время министерство и Федеральное ведомство иностранных дел ведут активную работу по осуществлению депортации в Афганистан, начав переговоры с рядом европейских стран.

"То, что депортация в Афганистан снова возможна, - это требование, которое я от лица Австрии выдвигаю уже давно. И поэтому я очень рад, что это происходит. Очень важно, чтобы мы снова депортировали людей в Афганистан и Сирию. И именно поэтому в будущем это будет происходить и при выезде из Австрии, - сказал Карнер в пятницу. - Тот факт, что там правит террористический режим, а именно "Талибан", стал причиной приостановки депортации. Вот почему так важно тесно сотрудничать с партнерами в регионе, чтобы мы могли возвращать людей в Кабул или Афганистан напрямую".

Как до недавнего времени Германия , Австрия не депортировала никого напрямую в Афганистан с момента возвращения талибов к власти в 2021 году. Страна и раньше депортировала афганских граждан, но всегда в третьи страны.

Несмотря на то, что идея совместной с Германией депортации нашла поддержку у многих представителей австрийского политического спектра, некоторые из них предупреждают о необходимости тщательного изучения случаев.

Олаф Шольц выступает на предвыборном митинге социалистов в Хемнице, 30 августа 2024
Олаф Шольц выступает на предвыборном митинге социалистов в Хемнице, 30 августа 2024Hendrik Schmidt/(c) Copyright 2024, dpa (www.dpa.de). Alle Rechte vorbehalten

"Мы сильны как общество и не позволим разделить себя исламизму и терроризму. У нас есть сильные законы, у нас есть жесткие законы, и они должны быть применены в данном случае. И все конституционные возможности должны быть исчерпаны, даже когда речь идет о депортации", - заявила Альма Задич, министр юстиции от партии "зеленых".

Федеральное агентство по иммиграции и убежищу сообщило, что в 2023 году более 21 000 сирийцев попросили убежища в Австрии, и почти 9 000 заявок подали граждане Афганистана.

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