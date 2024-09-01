Австрия присоединяется к Германии в вопросе депортации преступников в Афганистан

By Euronews и EBU

Федеральное ведомство по делам иммиграции и убежища Австрии заявило, что депортация в Афганистан разрешена в каждом конкретном случае в связи с изменением ситуации с безопасностью в стране.

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Австрия присоединилась к Германии и заявила, что намерена начать депортацию афганских граждан обратно в Афганистан.

Это произошло после того, как в пятницу Германия депортировала в Афганистан 28 "осужденных преступников", что стало первой подобной депортацией в страну после возвращения талибов к власти в 2021 году.

Вена заявила, что намерена тесно сотрудничать с Берлином по вопросам совместных депортаций.

"Министр внутренних дел уже очень долгое время ведет переговоры с министром внутренних дел Германии о том, как мы можем решить проблему депортации в Афганистан. Потому что Австрия сейчас тоже депортирует афганцев и сирийцев. Теперь следующим шагом будет возможность депортировать людей непосредственно в Афганистан или Сирию", - сказал канцлер Карл Нехаммер.

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Министр внутренних дел Герхард Карнер приветствовал решение Германии как "очень хорошее". В марте он назвал "необходимыми и срочными" переговоры о том, следует ли пересмотреть общеевропейский запрет на депортацию в Афганистан и Сирию.

"В настоящее время мы не можем репатриировать кого-либо в такие страны, как Сирия или Афганистан, поскольку это противоречит законодательству ЕС", - заявил Карнер в Брюсселе в марте. - В Австрии на эти две страны приходится около трех четвертей всех заявлений о предоставлении убежища".

Федеральное ведомство по делам иммиграции и убежища Австрии уже заявило, что депортация в Афганистан допустима в каждом конкретном случае в связи с изменением ситуации с безопасностью в стране.

А Конституционный суд в своем июльском постановлении подтвердил эту оценку иммиграционных властей.

В настоящее время министерство и Федеральное ведомство иностранных дел ведут активную работу по осуществлению депортации в Афганистан, начав переговоры с рядом европейских стран.

"То, что депортация в Афганистан снова возможна, - это требование, которое я от лица Австрии выдвигаю уже давно. И поэтому я очень рад, что это происходит. Очень важно, чтобы мы снова депортировали людей в Афганистан и Сирию. И именно поэтому в будущем это будет происходить и при выезде из Австрии, - сказал Карнер в пятницу. - Тот факт, что там правит террористический режим, а именно "Талибан", стал причиной приостановки депортации. Вот почему так важно тесно сотрудничать с партнерами в регионе, чтобы мы могли возвращать людей в Кабул или Афганистан напрямую".

Как до недавнего времени Германия , Австрия не депортировала никого напрямую в Афганистан с момента возвращения талибов к власти в 2021 году. Страна и раньше депортировала афганских граждан, но всегда в третьи страны.

Несмотря на то, что идея совместной с Германией депортации нашла поддержку у многих представителей австрийского политического спектра, некоторые из них предупреждают о необходимости тщательного изучения случаев.

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"Мы сильны как общество и не позволим разделить себя исламизму и терроризму. У нас есть сильные законы, у нас есть жесткие законы, и они должны быть применены в данном случае. И все конституционные возможности должны быть исчерпаны, даже когда речь идет о депортации", - заявила Альма Задич, министр юстиции от партии "зеленых".

Федеральное агентство по иммиграции и убежищу сообщило, что в 2023 году более 21 000 сирийцев попросили убежища в Австрии, и почти 9 000 заявок подали граждане Афганистана.