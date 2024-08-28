Выборы на востоке ФРГ: предприниматели опасаются победы ультраправых

By Liv Stroud

В сентябре в Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге пройдут выборы в ландтаг — региональный парламент. Местные предприниматели опасаются победы на них ультраправых.

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За живописными старыми центрами и мощеными улочками городов Циттау и Гёрлиц, расположенных на востоке Саксонии, скрываются ветшающие, заброшенные дома.

Вдоль заколоченных окон на стенах выгравирован старонемецкий шрифт, свидетельствующий о том, что раньше в этих заброшенных зданиях располагались предприятия: типографии и рыбный дом.

Эти заброшенные здания стали жертвами исхода десятков тысяч жителей, которые покинули город в поисках лучшей жизни в более крупных населенных пунктах, таких как Дрезден или Лейпциг; в городах, где есть действующая мобильная связь и возможность найти работу.

Эти города находятся в земле Саксония, где проживает большое количество сторонников ультраправой партии "Альтернатива для Германии", которая намерена одержать большую победу на предстоящих земельных выборах.

Согласно последним опросам, "АдГ", наряду с ультралевой партией Союз Сары Вагенкнехт, может обойти правоцентристских христианских демократов из ХДС в Саксонии на выборах 1 сентября. ХДС под руководством министра-председателя Михаэля Кречмера управляет землей последние семь лет.

Но в то время как поддержка "АдГ" растет, для местного бизнеса все выглядит иначе: недавнее исследование, проведенное Кельнским институтом экономических исследований, показало, что каждый второй немецкий бизнес обеспокоен ростом популярности ультраправых.

Порочный круг

Туомо Нойманн родился и вырос в Циттау. Он управляет рекламным агентством, магазином скейтов и граффити, веганским фудтраком и собирается открыть бистро. Он также был кандидатом от "Левой партии" на выборах в Саксонии в 2019 году, но в этом году не стал выдвигать свою кандидатуру.

Он рассказал Euronews, что многие молодые люди после окончания школы уезжают в большие города, потому что в родном городе очень мало промышленности, и поэтому трудно найти работу по найму.

"Тогда я принял решение остаться. Проблема в том, что если все уедут, то ничего не останется. После окончания обучения я искал, чем бы заняться, и открыл свой собственный бизнес", — рассказал он.

По словам Нойманна, проблема не ограничивается одной отраслью: врачи уходят на пенсию, а заменить их некем, в результате чего люди чувствуют себя "в ловушке" и "неудовлетворенными".

"Есть партии, которые хотят улучшить здравоохранение, повысить доходы и укрепить инфраструктуру, но они не избираются, потому что люди недовольны", —отметил он.

Ультраправые регулярно участвуют в антиправительственных демонстрациях на востоке Германии, в том числе в соседней земле Тюрингия — еще одном оплоте "АдГ".

Однако это порочный круг. Насилие, часто ассоциирующееся с ультраправыми, уже давно не устраивает молодежь Циттау, что, по словам Нойманна, добавляет им причин покидать город.

После воссоединения Германии в 1990 году население Циттау составляло около 38 000 человек, но сейчас оно вдвое меньше. Когда в городе становится меньше людей, бизнес стагнирует, а недовольство растет, что приводит к росту антиправительственного огня и насилия.

Euronews обратился за комментариями к нескольким политикам "АдГ", находившимся в Саксонии, но не получил ответа.

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Заброшенный дом в Гёрлице Liv Stroud

"Весь опыт молодежи был сформирован левыми и правыми, — сказал Нойманн в интервью Euronews. — Иногда речь шла даже не о левых и правых, а просто о том, что здесь живут неонацисты".

"Моя юность и юность моих друзей была отмечена большим количеством насилия. Нам приходилось думать о том, где мы можем гулять по ночам, где мы можем проводить время без риска нападения", — добавляет он.

Нойманн говорит, что худшие годы уже прошли, но марши ультраправых каждый понедельник всегда проходят в жестком тоне и сопровождаются расистскими нападениями. Сотни людей собираются на рыночной площади и скандируют расистские лозунги, пояснил он.

"На мой взгляд, это делает город очень непривлекательным, — сказал он. — Я понимаю, почему люди, особенно молодые, не хотят здесь оставаться".

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Люди должны страдать от последствий своих насильственных действий, считает Нойманн, который призывает местные власти занять более жесткую позицию — в том числе в отношении людей из своих собственных рядов.

"В полиции есть группы правого толка, и там происходят расистские нападения, например, убийство на почве расизма в Дессау, — говорит он. — Многие вещи просто замалчиваются, а потом люди слишком поздно понимают, что нужно было что-то предпринять. Когда уже слишком поздно, все в шоке и пытаются спасти то, что могут".

Статистика показывает, что за последние несколько лет в Германии наблюдается рост политического насилия.

"Я присутствовал на митинге против запланированного приюта для беженцев, — говорит Нойманн. — Я стоял в стороне и наблюдал за ситуацией. Затем представители "АдГ" из районного совета, настоящие выборные должностные лица, оскорбляли меня, домогались и плевали на меня. Я подал жалобу, потому что рядом со мной стояла полиция, но "доказательств не было".

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Кандидат от "АдГ" в Гёрлице Себастьян Виппель — комиссар полиции. Его офис отказался от интервью из-за его плотного рабочего графика.

Как выборы могут повлиять на Саксонию?

Как владелец бизнеса, Нойманн опасается того, что может произойти после воскресных выборов. "Есть реальный страх, что эти две партии, одна из которых ультралевая, а другая — ультраправая, могут создать коалицию".

И "Альтернатива для Германии", и Союз Сары Вагенкнехт выступают за прекращение поставок оружия в Украину на фоне агрессивной войны России, за мирные переговоры с Москвой, за смягчение политики в области изменения климата и за более жесткую позицию в отношении иммиграции.

Нойманн считает, что эта коалиция может быть "опасной для региона".

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"В рамках нашего бизнеса, ориентированного на молодежь, мы имеем дело со многими инициативами и организациями, которые зависят от грантов или университета, — объясняет Нойманн, печатающий футболки и сумки для школьников, которые зависят от финансирования. — Мы все зависим от государственных средств, и никто не знает, что произойдет. Будут ли они по-прежнему получать финансирование или нет?"

Однако руководитель избирательной кампании Союза Сары Вагенкнехт в Саксонии Йенс Хентшель-Тёрихт говорит, что партия "выступает за укрепление культуры и образования".

"Здесь, в округе Гёрлиц, мы видим, что театр испытывает острую нехватку средств, и мы будем настаивать в парламенте земли на укреплении культурного образования и образования в целом. У нас в школах нехватка учителей составляет более 10%, и мы будем бороться за то, чтобы это осталось в прошлом", — сказал он.

По словам Нойманна, этого может быть недостаточно, чтобы увлечь отчаявшихся граждан на востоке Германии, и "партии, которые могли бы действительно удовлетворить людей, предлагая более высокую зарплату, больше рабочих мест, большую социальную ответственность, лучшие больницы, они не избираются".

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"Левая партия" и немецкий профсоюз Ver.di выступают за повышение минимальной заработной платы до 15 евро в час. Тем не менее, согласно последним опросам, "Левая партия", социал-демократы (СДПГ) и "зеленые" могут с трудом набрать более 5% голосов, необходимых для прохождения в парламент земли.

Ситуация такова, что многие люди на востоке страны все еще романтизируют жизнь в бывшей Германской Демократической Республике (ГДР) до ее воссоединения с Западной Германией в 1990 году.

По словам Нойманна, между востоком и западом Германии до сих пор существует огромная разница.

"Разрыв между востоком и западом, просто в плане заработков, огромен. Тем, кто остался здесь, платят гораздо меньше за ту же работу или даже за более тяжелый труд. Я прекрасно понимаю, что люди разочарованы, чувствуют себя обделенными, а потом занимаются ерундой, например, голосуют за неонацистские партии", — отмечает он.

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Ультраправые популярны даже среди среднего класса

В Гёрлице, другом городе, расположенном недалеко от чешской и польской границ, ультраправые и левые также могут обойти ХДС на предстоящих выборах.

Однако настроения среди местных предпринимателей, похоже, такие же, как и у их соседей в Циттау. Экскурсовод и писатель Франк Фатер сказал Euronews, что популистские партии не решат основные проблемы региона.

"Риторика "АдГ" — это чистый популизм, за ней ничего нет, но людей она привлекает, потому что поначалу звучит просто. Что меня беспокоит еще больше — возможно, даже страшит — так это то, что другие партии, например, ХДС, отвечают на подобные вещи тем, что идут им навстречу, а не противостоят им", — говорит он.

По словам Фатера, основные партии, включая ХДС, должны оставаться сильными и не втягиваться в адаптацию ультраправой политики, потому что, по их мнению, именно этого хочет народ.

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"Реагировать на популизм так же, как и другие, пытаясь переключить избирателей с левых на правых или перетянуть их на свою сторону, опасно. Если нет четкой позиции против фашизма, то именно в этом и кроется опасность", — считает он.

Однако Фатер более позитивно оценивает будущее Гёрлица.

В 1990 году, после разрушения стены и воссоединения Германии, в городе проживало 70 000 человек, но затем их число сократилось до 50 000.

"Но сейчас, после всех изменений, которые вы можете увидеть, город стал гораздо более привлекательным. Население снова выросло. Сейчас в городе проживает около 57 000 человек, так что это положительная динамика", — отметил он.

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Однако, по словам гида, положение города в последнее время делает его беспорядки и поддержку ультраправых еще более непонятными.

"В этой стране есть регионы, где дела обстоят гораздо хуже", — сказал он, добавив, что часто узнает участников понедельничных демонстраций, которые, по его словам, не так уж плохи.

Эти люди, похоже, просто "следуют за тем, что делают другие", в ситуации, напоминающей то, что немцы "изучали на уроках истории до 1933 года", пояснил Ватер.

Протесты в Гёрлице Liv Stroud

Тем не менее, гнев на федеральное правительство оказывает влияние на местную политику.

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"Настоящий вопрос не в том, левый он, зеленый или какого-либо другого цвета. Проблемы, которые мы пытаемся решить сегодня, создавались годами, и они не имеют ничего общего с нынешней политикой в Берлине", — говорит Фатер.

"Но все это преподносится так, будто виновато нынешнее правительство, что вызывает гнев по отношению к левым, зеленым и другим. А иностранцы всегда оказываются в стороне. На самом деле эти проблемы решаемы и не так уж плохи, как их представляют".

Несмотря на это, некоторые политики штата не считают, что местные и федеральные проблемы слишком разграничены, и хотят использовать сентябрьское голосование как способ повлиять на столичных политиков.

Хентшель-Тёрихт из Союза Сары Вагенкнехт говорит, что партия считает, что сильный результат в Саксонии также послужит сильным сигналом для Берлина о его стремлении к миру.

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"Это покажет, что мы хотим диалога, а не войны, и что мы отвергаем поставки оружия в Украину и другие зоны конфликта. Я думаю, что это самый сильный сигнал, который мы можем послать сюда, и то влияние, которое мы можем оказать", — отметил он.

Фатер считает, что люди должны брать на себя больше ответственности за решение проблем, а не обвинять политиков или иммигрантов, как это часто делают ультраправые.

По его словам, люди могут прибывать в Германию из Сирии или Афганистана по целому ряду причин, которые не слишком отличаются от тех, что побуждали восточных немцев отправляться в Западную Германию перед воссоединением.

"Некоторые из них действительно испытывали трудности, некоторые подвергались преследованиям, а другие просто хотели лучшей жизни. Но ведь такое желание есть у всех нас, не так ли?" — сказал он.

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"Я помню последние два или три года в ГДР. Так много людей пересекало границу с Западом, чтобы жить лучше. Они не страдали здесь, но им хотелось чего-то другого. И в каком-то смысле это похоже на то, что происходит сегодня", — считает Фатер.