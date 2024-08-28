By Euronews

Болезнь полиомиелита вновь появилась в разрушенном войной анклаве спустя более двух десятилетий после ее искоренения.

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Глава внешнеполитического ведомства ЕС призвал к немедленному гуманитарному прекращению огня в Газе на три дня, чтобы население могло пройти вакцинацию против полиовируса, который быстро распространяется в Секторе.

Жозеп Боррель в социальных сетях заявил, что полиомиелит угрожает в Газе всем детям, и без того ослабленным перемещениями и недоеданием.

Международные гуманитарные организации — в том числе Всемирная Организация Здравоохранения и ЮНИСЕФ — заявляют, что готовы вакцинировать 640 тысяч детей. ВОЗ накануне одобрила выпуск более чем полутора миллионов доз вакцины. Однако по заявлениям гуманитарных сотрудников, любые мероприятия такого рода практически невозможно проводить из-за продолжающихся боевых действий и постоянного перемещения огромных масс людей с места на место.

Аньес Бертран-Санс, Oxfam Belgium:

«Перемирия на три дня, во-первых, просто недостаточно, чтобы справиться с полиомиелитом в Газе. И, во-вторых, нам нужно не перемирие, а полноценное прекращение огня. Крайне сложно оказывать гуманитарную помощь в Газе населению, которое постоянно находится в пути или не может оставаться на одном месте дольше нескольких дней».

Вирус полиомиелита был обнаружен в сточных водах Сектора Газа в середине июля, а неделю назад был подтверждён и первый случай заболевания, у десятимесячной девочки. До этого считалось, что с полиовирусом в Газе было покончено в конце прошлого века благодаря массовой вакцинации.