Нападение на палестинскую деревню на Западном берегу: Боррель грозит санкциями правительству Израиля

Десятки экстремистски настроенных израильских поселенцев, многие из которых были в масках, разгромили палестинскую деревню Джит на Западном берегу в четверг вечером, поджигая дома и автомобили. Сообщается, что в результате нападения погиб один палестинец.

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что предложит 27 странам ввестисанкции против членов израильского правительства в связи с актами насилия со стороны экстремистски настроенных израильских поселенцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

"Изо дня в день, в условиях почти полной безнаказанности, израильские поселенцы разжигают насилие на оккупированном Западном берегу, ставя под угрозу любые шансы на мир", – написал брюссельский чиновник на платформе X.

"Я подтверждаю своё намерение внести на рассмотрение ЕС предложение о введении санкций против пособников радикальных поселенцев, включая некоторых членов израильского правительства", – добавил он.

По данным министерства здравоохранения Палестинской автономии, один местный житель погиб от выстрелов поселенцев, а другой был тяжело ранен во время беспорядков и поджогов в деревне Джит.

ЦАХАЛ сообщил, что войска задержали одного израильского гражданского, участвовавшего в нападении, которое осудили премьер-министр Нетаньяху, президент Герцог и министр обороны Галлант. Как сообщается, подозреваемый передан полиции.

Военные также заявили, что расследуют гибель палестинца совместно с полицией и разведкой Шин Бет.

По данным ЦАХАЛ, после того как десятки поселенцев стали забрасывать камнями и бутылками с зажигательной смесью дома и автомобили палестинских жителей деревни Джит, на место происшествия были направлены войска и сотрудники пограничной полиции. Военнослужащие применили "средства подавления беспорядков" и боевые патроны, а также вывели израильтян из деревни.

"ЦАХАЛ осуждает события такого рода, а также участников беспорядков, которые наносят ущерб безопасности, правопорядку и отвлекают ЦАХАЛ и силы безопасности от их основной задачи – борьбы с терроризмом и защиты безопасности жителей", – говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

В руководстве Палестинской автономии называют акты насилия со стороны поселенцев "организованным государственным терроризмом".