EventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
EventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Нападение на палестинскую деревню на Западном берегу: Боррель грозит санкциями правительству Израиля

Архив: Жозеп Боррель, май 2024 г.
Архив: Жозеп Боррель, май 2024 г. Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Alexander Kazakevich
Опубликовано Последние обновления
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button

Десятки экстремистски настроенных израильских поселенцев, многие из которых были в масках, разгромили палестинскую деревню Джит на Западном берегу в четверг вечером, поджигая дома и автомобили. Сообщается, что в результате нападения погиб один палестинец.

РЕКЛАМА

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что предложит 27 странам ввестисанкции против членов израильского правительства в связи с актами насилия со стороны экстремистски настроенных израильских поселенцев на оккупированном Западном берегу реки Иордан.

"Изо дня в день, в условиях почти полной безнаказанности, израильские поселенцы разжигают насилие на оккупированном Западном берегу, ставя под угрозу любые шансы на мир", – написал брюссельский чиновник на платформе X.

"Я подтверждаю своё намерение внести на рассмотрение ЕС предложение о введении санкций против пособников радикальных поселенцев, включая некоторых членов израильского правительства", – добавил он.

По данным министерства здравоохранения Палестинской автономии, один местный житель погиб от выстрелов поселенцев, а другой был тяжело ранен во время беспорядков и поджогов в деревне Джит.

ЦАХАЛ сообщил, что войска задержали одного израильского гражданского, участвовавшего в нападении, которое осудили премьер-министр Нетаньяху, президент Герцог и министр обороны Галлант. Как сообщается, подозреваемый передан полиции.

Военные также заявили, что расследуют гибель палестинца совместно с полицией и разведкой Шин Бет.

По данным ЦАХАЛ, после того как десятки поселенцев стали забрасывать камнями и бутылками с зажигательной смесью дома и автомобили палестинских жителей деревни Джит, на место происшествия были направлены войска и сотрудники пограничной полиции. Военнослужащие применили "средства подавления беспорядков" и боевые патроны, а также вывели израильтян из деревни.

"ЦАХАЛ осуждает события такого рода, а также участников беспорядков, которые наносят ущерб безопасности, правопорядку и отвлекают ЦАХАЛ и силы безопасности от их основной задачи – борьбы с терроризмом и защиты безопасности жителей", – говорится в заявлении Армии обороны Израиля.

В руководстве Палестинской автономии называют акты насилия со стороны поселенцев "организованным государственным терроризмом".

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Cемь палестинцев и сотрудник израильской полиции убиты в Дженине

Вифлеем: Рождество среди руин

На Западном берегу участились израильские вторжения

Западный берег реки Иордан Палестина Война Израиля с ХАМАС вооружённое насилие