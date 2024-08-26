Париж готовится принять 4 400 параспортсменов

By Euronews и AP

После завершения летней Олимпиады-2024 Париж переключает внимание на следующее спортивное событие лета - Паралимпийские игры, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября. Французская столица готовится принять до 4 400 спортсменов-паралимпийцев, которые будут соревноваться в 23 различных дисциплинах.

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После завершения летней Олимпиады-2024 Париж переключает внимание на следующее спортивное событие лета - Паралимпийские игры, которые пройдут с 28 августа по 8 сентября.

Французская столица готовится принять до 4 400 спортсменов-паралимпийцев, которые будут соревноваться в 23 различных дисциплинах.

Организаторы используют постолимпийское затишье, чтобы подготовить места проведения соревнований - от регби на колясках до параатлетики.

A Para athlete in a wheelchair using a ramp in the Paralympic Village, August 24, 2024 Tom Nouvian/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Площадь Согласия, где во время Олимпиады проходили соревнования по скейтбордингу, брейкингу и баскетболу 3х3 ( или стритболу), поражает строительной активностью после закрытия Игр 11 августа. Именно здесь в среду состоится церемония открытия Паралимпийских игр, причём впервые это мероприятие пройдет вне стадиона.

Президент "Париж 2024" Тони Эстанге сохраняет энтузиазм, вызванный летней Олимпиадой, и готов сделать всё, чтобы популяризовать параспорт и пролить свет на дискриминацию инвалидов.

"Мы хотели бы, на нашем уровне и с должным смирением, внести вклад в изменение взгляда на инвалидность", - заявил Тони Эстанге в британской деревне Сток-Мандевиль, откуда паралимпийский огонь начал путь в Париж.

Согласно организаторам, большинство олимпийских объектов послужат для проведения Паралимпийских игр.

Так в Версальском дворце состоятся соревнования по параконному спорту, в Большом дворце - фехтование на колясках, а на площадке под Эйфелевой башней, где соревновались по пляжному волейболу, будет организован футбол для слабовидящих игроков.

О безопасности тоже позаботятся: вооруженные полицейские будут патрулировать ключевые районы Парижа. Министр внутренних дел Жеральд Дарманен объявил о привлечении 25 000 сотрудников сил безопасности на время проведения Паралимпийских игр.

Организаторы обещают грандиозное зрелище на церемонии открытия, куда соберутся тысячи спортсменов и десятки тысяч зрителей.

"Надеемся, что эти Паралимпийские игры послужат коллективным размышлениям, и люди станут более благосклонно относиться к инвалидности, которая остается главной причиной дискриминации во Франции", - заключил Тони Эстангуэ.